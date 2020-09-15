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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للراقصة الشهيرة صافيناز وهي تنهمر عليها أموال «نقطة» أثناء رقصها.
وظهرت الراقصة الأرمينية صاحبة الصيت الواسع، وهي علي يخت خاص بمواطن سعودى ، وهي ترقص لعدد من الرجال و النساء، فى الحفلة الخاصة، بينما يقوم أحد الحاضرين بإلقاء النقود عليها.
كما ظهرت الراقصة ببدله خليعة، وحركات مثيرة أثناء رقصها، مما أثار استياء بعض المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها فى المقابل واصلت حصد الإعجاب من محبيها الذين ازدادوا وجاءت تعليقاتهم بعبارات الثناء على الراقصة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ثرى سعودى يغطى جسم الراقصة صافيناز بالريالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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