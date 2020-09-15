تراند الفن: 500 دعوى قضائية ضد محمد رمضان .. ممنوع من الشارع

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - قال الفنان محمد رمضان إنه ممنوع من نزول الشارع إلا في حالات الضرورة القصوى مثل تصوير أعماله الفنية، لوجود دعوى تتهمه بتعطيل المرور في مصر.
وقلل رمضان من أهمية الدعوى المرفوعة ضده من الطيار المفصول، أشرف أبو اليسر، مؤكدا أنها مجرد قضية من أكثر من 500 دعوى وبلاغ مقدم ضده للنائب العام المصري.
وفي لقائه ببرنامج انسايدر بالعربى قال: إنه لا يعرف آخر تطورات قضية الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، لأنه متفرغ لعمله الفني فقط، ويترك تفاصيل الدعاوى القانونية لمحاميه الخاص.
وكانت محكمة جنح الدقى، قد قضت بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت، تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر.
وقد تقدم رمضان بالتماس لتخفيف الحكم، و حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر ، لنظر الاستئناف، ويتوجب على رمضان حضور الجلسة بنفسه، وإذا تم تأييد الحكم، تنفذ عقوبة الحبس فورا، ولكن يحق له التقدم بالطعن بالنقض من داخل محبسه.
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