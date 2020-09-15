تراند الفن: الإيقاع بالمتحرشين الثلاثة في السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - نجحت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية ، في تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجوعة من الفتيات.

وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الأشخاص وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة، وتوثيقهم لذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.

وأكدت الشرطة في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.