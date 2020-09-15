تراند الفن: ابنة شويكار في أول ظهور لها تكشف هذه المفاجأة عن والدتها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - في اول ظهور لها، قالت منة الله الجواهرجي، نجلة الفنانة شويكار، إنها ورثت العديد من الأشياء عن والدتها.

وأضافت في برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر فضائية المحور، حيث ظهرت برفقة ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس: أخدت منها حاجات كتير صوتها وضحكتها والناس لما تشوفني تعرف إني ابنتها”.

وأوضحت أن والدتها كانت طيبة بصورة غير عادية وحنينة على كل الناس وكل المستويات و كانت تدلل أحفادها وتحب الناس كلها.

وتابعت قائلة: كانت عاشقة لليلى مراد، وتغني أغاني عديدة لصباح، وتغني للأولاد ذهب الليل لمحمد فوزي، وكانت تطبخ حلو أوي.

كما نفت منة الله وجود غيرة غير محمودة بين والدتها والفنان فؤاد المهندس، قائلة: كانت طبيعية، كانوا مشغولين ومعندهمش وقت لموضوع الغيرة.

أما عن شائعات غيرة شويكار بسبب إسكتش تعاون فيه المهندس مع صباح، قالت إن والدتها كانت تحب النجمة اللبنانية الراحلة صباح كثيرا.

فيما أوضح محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، أن العمل كان يستحوذ على حياتهما سواء مسرح أو تليفزيون، قائلا : عمري ما سمعت أو حسيت الغيرة الفنية في حياتهم إطلاقا.

يذكر أن الفنانة شويكار، توفيت منتصف أغسطس الماضي عن عمر ناهز 81 عاما، بعد انفجار المرارة إثر التهاب حاد، وكشفت عائلتها عن وصية الراحلة بالدفن بدون حضور الجمهور، على أن يرقد جثمانها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بعيدا عن مقبرة زوجها الراحل فؤاد المهندس.

