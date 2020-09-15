تراند الفن: السراج يستقيل من رئاسة حكومة الوفاق في ليبيا وهذا الشخص بديلاً عنه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج سيتقدم باستقالته غدا الأربعاء.

وقالت مصادر مطلعة من الغرب الليبي المحسوبة على حكومة الوفاق، إن “رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق سيتقدم باستقالته غدا الأربعاء وسيشرح أسبابه في بيان متلفز يعلن فيه الاستقالة.

وأوضحت المصادر أنه سيكلف أحد نوابه ومن المرجح أن يكون “أحمد معيتيق” لتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لمرحلة تمهيدية مدتها 18 شهرا.