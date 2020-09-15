- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - هاجم الكاتب السعودي تركي الحمد ترويج صورة نمطية تسئي لصورة أبناء المملكة.
وعلق الحمد عبر “تويتر” على تغريدة تنتقد طريقة الإعلان التي تظهر السعودي مذهولًا.
وكانت التغريدة تقول: “لو اجتمع الأعداء لضرب السياحة في المملكة فلن يفعلوا مافعله السفهاء من تشويه! التسويق فن ياسادة ومشاهير السوشال ليسوا في نطاق هذا الفن!”.
وعلق “الحمد” : “قرف، حين صوروا السعودي وكأنه ما شاف خير..هذا بإيجاز ما فعله السفهاء”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تركي الحمد : “هذه ليست صورة السعودي.. هذا قرف” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.