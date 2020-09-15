تراند الفن: تركي الحمد : “هذه ليست صورة السعودي.. هذا قرف”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - هاجم الكاتب السعودي تركي الحمد ترويج صورة نمطية تسئي لصورة أبناء المملكة.

وعلق الحمد عبر “تويتر” على تغريدة تنتقد طريقة الإعلان التي تظهر السعودي مذهولًا.

وكانت التغريدة تقول: “لو اجتمع الأعداء لضرب السياحة في المملكة فلن يفعلوا مافعله السفهاء من تشويه! التسويق فن ياسادة ومشاهير السوشال ليسوا في نطاق هذا الفن!”.

وعلق “الحمد” : “قرف، حين صوروا السعودي وكأنه ما شاف خير..هذا بإيجاز ما فعله السفهاء”.