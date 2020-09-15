هل تؤدي مواقع التواصل الاجتماعي إلي الاكتئاب ؟

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عمر شويل - جدة الآن وفي الوقت الحاضر جميعنا يستخدم الهواتف الذكية ، أيضا جميعنا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ، فهل تؤدي مواقع التواصل الاجتماعي إلي الاكتئاب ؟ سؤال مهم ولكن لم تثبت حتي الآن الأبحاث أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي أو تسبب الاكتئاب بطريقة مباشره ، ولكن يوجد علاقة بين الاكتئاب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، فأن بعض الأبحاث أثبتت بأن الاستخدام الخاطئ لهذه المواقع يزيد من نسبة التعرض للاكتئاب وتتراوح نسبة التعرض من 33% إلي 66% وتحديد عند المراهقين.

هل هناك أنواع من أعراض هذا الاكتئاب ؟

الإجابة نعم ، يوجد كثير من الإعراض التي لو ظهرت عليك جميعها فاغلب الظن انك مصاب باكتئاب مواقع التواصل الاجتماعي وهي كالاتي :

التحدث عن نفسك بشكل سيء .

المزاج السيئ أيضا .

عدم رغبتك في فعل أشياء كنت تهتم بها مسبقا.

انخفاض تقديرك لذاتك.

الانسحاب الاجتماعي.

فان شعرت معظم الوقت بظهور هذه الأعراض عليك لأكثر من أسبوعين فأنت وبكل أسف ممكن الممكن أن تكون مصاب باكتئاب مواقع التواصل الاجتماعي , وبما أن هذا لا يعتبر مرض طبي حتي وقتنا هذا , إلا أنها ظاهرة تؤثر علي الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي , وهذا بناء علي دراسة عن علم النفس السيبرانى والسلوك ومواقع التواصل الاجتماعي قد تم نشرها من قبل .

هل تؤدي مواقع التواصل الاجتماعي إلي انخفاض تقدير لذاتك ؟

مواقع التواصل الاجتماعي إذا تم استخدامها بشكل خاطئ تعمل علي تشويه صورتك أمام نفسك وبين الأشخاص الآخرين ، فدائما ما تعطي مواقع التواصل الاجتماعي انطباع خاطئ عن حياة الأشخاص الآخرين وشخصياتهم الحقيقية ومظهرهم وأخلاقهم التي دائما ما تكون مثالية علي مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد علي موقعي فيسبوك و انستجرام وهذا دائما يجعلك تقارن حياتك بحياة هذه الأشخاص لأن في اعتقادك بأن هؤلاء الأشخاص يعيشون الحياة المثالية التي تتمناها وهذا يؤدي إلي الاكتئاب وتقليل ثقتك بنفسك , واكثر أشخاص عرضه لذلك هم المراهقين والشباب .

هل باستطاعتنا لتغلب علي هذا الإدمان ؟

نعم يمكننا لان هناك العديد من الطرق التي بها نستطيع الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي مع البعد عن أضرارها :