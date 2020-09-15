تراند الفن: معلم في وصلة رقص بلدي مع الطالبات تفوق علي صافيناز “ده مدرس ولا رقاصة “

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:45 مساءً - تداول نشطاء موقع ” التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” فيديو لمدرس يدعي “أ. ع ” بمدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات في كوم حمادة وهو في رحلة مع طالبات المدرسة ، وهو يقدم وصلة رقص بلدي نافس بها صافيناز وفيفي عبده
قالوا ، بيقدم لبناتنا القدوة كمدرس محترف في فنون الرقص والخلاعة ده بلاغ الي من يهمه الامر هو لو عارف ان في حساب من المدرسة او الادارة او حتي من مجلس الامناء كان عرف يحترم نفسه ومهنته وبناتنا اللي هو مسئول عنهم …
لكن تقول لمين في مجتمع ضاعت فيه الفضيلة علي يد من المفترض ان يقوم عليها ..حسبنا الله ونعم الوكيل
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