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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد مختلفة لأكياس السيليكا في المقال التالي
عمر شويل - جدة فوائد مختلفة لأكياس السيليكا، حتمًا قد صادفك في مرة من المرات التي قد اشتريت فيها أحذية أو حقيبة أو أشياء أخرى، أن تجد بها كيس صغير يحتوي على مادة السيليكا التي تمنع إصابة هذه الأشياء بالرطوبة وتلفها، تعتبر هذه المادة من المواد الخطيرة التي يجب التخلص منها وخاصةً بعيدًا عن متناول الأطفال، ولكنها تعبر مادة مهمة أيضًا ولها استخدامات عديدة لذا لا يجب التخلص منها نهائيًا ولكن يجب وضعها في مكان آمن لكي نستخدمها بعد ذلك وفيما يلي سنعطي لكم بعض الأفكار البسيطة التي توضح مقصدنا من هذا المقال في استخدام مادة السيليكا.
استخدامات مختلفة لأكياس مادة السيليكا
قبل استخدام أكياس السيليكا يجب علينا أن نعلم أن هذه المادة خطيرة ويجب التنويه أنها لابد أن نحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال حتى لا تحدث مشاكل، ومن الاستخدامات:
- إذا كنت من الذين يحبون الاحتفاظ بالصور واللقطات، ولكن يعانون من تلف كروت الصور بواسطة الرطوبة فعليك أن تضع كيس صغير من مادة السيليكا في صندوق الصور أو في المكان الذي تقوم بتخزينها فيه، وستلاحظ أنها تمتص منه الرطوبة ولا تتلف الصور بعد ذلك.
- عند وضع كيس من مادة السيليكا في صندوق المجوهرات الشخصية نلاحظ بعدها أنه قد امتص أي رطوبة موجودة به، وتظل المجوهرات محتفظة ببريقها ولمعانها كأنها حديثة الشراء.
- يمكن أيضًا استخدامها كمادة حافظة للكتب وخاصةً لدى تجار الكتب، لأن الكتب سريعًا ما تتأثر الصفحات وتصاب بالاصفرار وتبهت، ولكن عند وضع أكياس السيليكا معها فإنها تحافظ عليها من الرطوبة ولا تتأثر صفحات الكتب.
- عند وضع كيس من السيليكا داخل الحقيبة الشخصية أو حقيبة الجيم أو حتى حقيبة الكاميرا أو أي حقيبة أخرى تتأثر بالرطوبة، وتكون معنا عند الخروج في الجو البارد وتتأثر بهذا وسنلاحظ بعد وضع الكيس أنها قد امتصت الرطوبة وأصبحت الحقائب غير متضررة وبصورة سليمة.
- تعاني كثير من الفتيات من مشكلة كبيرة وهي أن المكياج الذي تقوم بوضعه يذوب ولا يثبت على الوجه، ولكن عند استخدام مادة السيليكا مع أدوات التجميل فإنه يساعد على تثبيت المكياج ولا يذوب مرة اخرى.
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