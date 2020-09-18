انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد كسرها.. علاج فرخة سفاجا يتكلف 7 آلاف جنيه.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في واقعة جديدة حقيقية وليست خبراً طريفاً، إجراء عملية جراحية لفرخة بتكلفة سبعة آلاف جنيه في محافظة البحر الأحمر بمدينة سفاجا، وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وظن البعض أنها طرفة، ولكن اكد البعض تفاصيل الواقعة.

علاج فرخة سفاجا

حيث استقبل طبيب بيطري في مدينة سفاجا فرخة تُدعى ” ليسكي” وهى في حالة إعياء شديدة، وأنها كانت تعاني من كسر، وبناء على ذلك تم الاتفاق مع مالك الفرخة وهو سويسري الجنسية، أنه سوف يتم تحديد مراحل العملية وأنها سوف تتكلف 7 آلاف جنيه بتركيب الشرائح والمسامير الطبية لها، وتم وضعها تحت الملاحظة بعد إجراء العملية.

كما قام الطبيب البيطري بتركيب محاليل لها بدلاً من الطعام، وأن هذه هى المرة الأولى التي تُجرى فيها عملية لفرخة، ولكنها كانت تُجرى لكلب أو قطة، واكد الطبيب أن الفرخة سوف تظل في الجبس لمدة شهرين.

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وأنها أثناء تلك الفترة سوف يتم عمل جلسات علاج طبيعي لها تتراوح بين شهرين أو ثلاث أشهر، وذلك حتى تستطيع المشي دون تعرضها لإعاقة حركية، ويمكنك مشاهدة التفاصيل من الفيديو السابق