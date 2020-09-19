بالخيط والبخار..تعرف على أفضل الطرق في إزالة الرؤوس السوداء

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محمد سياف - ابو ظبي - تعاني الكثير من الفتيات من وجود الرؤوس السوداء في بشرتهم، وسنوضح في هذا المقال أهم الطرق المستخدمة في إزالة الرؤوس السوداء، والتي من ضمنها إزالتها باستخدام الخيط، حيث يتم استخدام منشفة ساخنة على الجلد لمدة خمسة دقائق، وذلك لفتح المسام،ى ثم يمرر خيط عليها لإزالة هذه الرؤوس، واستكمل باستخدام التونر.
أفضل طرق إزالة الرؤوس السوداء
وافضل طريقة لإزالة الرؤوس السوداء من أول مرة هي استخدام قناع صودا الخبز والليمون، وذلك بسبب كونه مقشر طبيعي يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلي قدرة الليمون على فتح المسام المسدودة، ويحضر عن طريق خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف ملعقة من عصير الليمون، ثم يوضع الخليط على الأنف، قم يغسل بالماء الفاتر بمجرد جفافه.
يمكن إزالة الرؤوس السوداء باستخدام معجون الأسنان، حيث يوضع على منطقة الأنف بحركة دائرية مع شد جلد ومسام الأنف جيداً وذلك باستخدام فرشاة الأسنان، ثم تنظف الفرشاة ويوضع عليها المعجون مرة أخرى، وتمشط من أعلى إلى أسفل، ويشطف الأنف بمياه فاترة، ويترك دون تجفيف.
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تعد طريقة البخار من أهم الطرق التي تستخدم في التخلص من الرؤوس السوداء، وذلك عن طريق تنظيف البشرة جيداً ثم قومي بغلي قدر من الماء، وضيفي عليه الليمون، ثم اخفض وجهك فوق البخار المتصاعد من الماء، واحتفظ بمنشفه فوق الرأس لحبس البخار، وستشعر بشرتك بالنعومة بعد بضع دقائق، ثم قومي بتجفيف البشرة بالمنشفة.
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