نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة زراعة النعناع في المنزل بكل سهولة مع الخطوات والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة زراعة النعناع في المنزل من أسهل الزراعات التي يمكن لأي شخص القيام بها فتعطيك نعناع طازج في بيتك تراه يكبر وينمو أمام عينيك لاستخدامه في تحضير بعض أنواع الأطعمة أو السلطات أو وضعه مع الشاي، كما انه يعطي مظهر جمالي في الشرفة أو تراس المنزل.

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خطوات زراعة النعناع في المنزل

قم بشراء مجموعة من أحزمة النعناع الطازجة وقم باختيار أفضل الأعواد والأكثر صلابة منها وبالأخص الأعواد ذات اللون البني، لقدرتها على تخصيب التربة بشكل أسرع من غيرها ولكن إن لم يوجد فلا بأس مع إزالة الأوراق كلها عدا أول 4 ورقات في قمة العود وقص العود حتى يصبح طوله لا يزيد عن 7 سنتيمتر.

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قم بغلي كمية مناسبة من الماء وتركها حتى تبرد ثم ضعها في كوب زجاجي وأضف إليها الأعواد التي تم أختيارها، يتم تغيير المياه يومياً لمدة 10 أيام في مكان مظلم غير مشمس حتى يتم تهيئة النبات لإعادة أنتاج الجذور مرة أخري.

قم بتحضير أصيص زرع ذو حجم متوسط مع كمية من التربة تكون مبللة بالماء، ثم أغرس الأعواد في التربة على أن تكون لمسافة بين الأعواد لا تقل عن 20 سنتيمتر ولا تقم بإضافة الماء إلى الأصيص في اليوم الأول من الزراعة.

للحصول على نتيجة ممتازة من زراعة النعناع في المنزل عليكم تقليب التربة من وقت إلى آخر مع إضافة بعض أنواع السماد العضوي لتقوية التربة وسرعة أنتاجها مثل طحن قشور البيض وإضافتها للتربة كسماد طبيعي.

قم يومياً بإضافة كمية مناسبة من الماء إلى الأصيص يومياً في الصباح مع رش الأوراق برشاش مياه.

عند زيادة أنتاج الأوراق قم بقطع بعضها ولا تسمح لها بالتراكم من أجل تحفيز النبات على زيادة الإنتاج وعدم توقفه.

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يمكنكم قص بعد الأعواد وإعادة زراعتها مرة أخري في أصيص منفصل حتى يصبح لديكم مشتل زرع خاص بكم يكفي جميع أحتياجات المنزل عدم الذهاب إلى السوق لشراءه مرة أخرى وهذا هو سر نجاح زراعة النعناع في البيت، كما أنكم ستحصلون على مظهر جمالي في الشرفة أو البلكون بألوان النباتات الخضراء الزاهية ستجعلك تهتم أكثر بزراعة النباتات عند رؤية جمالها.