نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 90 في هايبر بنده بخصومات هائلة على أسعار جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوافر عروض اليوم الوطني 90 في هايبر بنده السعودية بأسعار وخصومات هائلة، وهذه العروض على مختلف المنتجات من أجهزة كهربائية ومنزلية، منتجات غذائية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني التسعون، وفي ضوء إدخال الفرحة والسرور على المواطنين للإحتفال بهذه المناسبة السعيدة، وتضم العروض مجموعة من المنتجات التي لا غنى عنها في الحياة اليومية، للحصول عليها بأسعار مُخفضة والإستفادة منها.

عروض اليوم الوطني 90 في هايبر بنده

تتوافر الأجهزة المنزلية بالماركات ذات الجودة العالية من ضمن عروض هايبر بنده المُقدمة بمناسبة اليوم الوطني 90، ومن أمثلة الأجهزة التي تندرج تحت قائمة هذه العروض:

عصارة مولينكس بسعر 90 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

مكواة بخار من تيفال 1800 وات بسعر 90 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

ترمس ستانلس ستيل سعة 2 لتر من شاها بسعر 90 ريال سعودي بدلًا من 125 ريال سعودي.

خلاط يدوي من مولينكس 450 وات بسعر 90 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

خلاط يدوي من أرايتي بسعر 90 ريال سعودي بدلًا من 175 ريال سعودي.

كابل Usb 2 متر للأيفون من أبل بسعر 90 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على اللحوم

تمتعوا بأقوى عروض اليوم الوطني 90 في هايبر بنده، حيث تشمل اللحوم الأسترالية، وأيضًا الدواجن، بالإضافة إلى نسبة الخصومات الكبيرة على هذه منتجات، فتتمثل عروض اللحوم في:

1 كيلو برجر بقري أسترالي بسعر 36.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

1 كيلو كفتة بقري أسترالي فقط بسعر 33.95 ريال سعودي بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

1 كيلو لحم بقري أسترالي مفروم بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

1 كيلو لحم بقري أسترالي مكعبات بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 43.95 ريال سعودي .

1 كيلو إسكالوب بقري أسترالي بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

15 قطعة برجر دجاج بالبقسماط من امريكانا بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

مسحب الدجاج حار أو غير حار 750 جرام من امريكانا، فقط بسعر 20.95 ريال سعودي بدلًا من 29.50 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني 90 في هايبر بنده على الأجبان