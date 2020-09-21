نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور اليوم الوطني 90 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد هذه الأيام فرصة رائعة لكل مواطن سعودي حيث يمكنه الاستفادة من الخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمتاجر احتفالا باليوم الوطني بالمملكة، تقدم متاجر الكارفور الشهيرة هذه الأيام العديد من العروض والخصومات احتفالا باليوم الوطني لعام 2020، عروض كارفور حيث يقدم كارفور خصومات مميزة على الخضار والفاكهة ومنتجات الألبان والمنظفات، حيث كتب كارفور عبر حسابه الرسمي على تويتر دام عزك يا وطني، ولان لكم معزة خاصة لدينا، عروضنا مميزة بمناسبة اليوم الوطني، مع هشتاج #كارفور_السعودية #لأنك_تستاهل_أكثر #أسعد_اللحظات، تعرف من خلال هذا المقال على عروض كارفور اليوم الوطني 90 .

عروض كارفور اليوم الوطني 90

عروض كارفور اليوم الوطني 90 على المنظفات

جل استحمام مارسيه 250 مل بسعر 6.95 بدلاً من 18.95، خمس قطع صابون اميريال+قطة هدية بسعر 7.80 ريال بدلاً من 13.95 ريال،صابون سائل لتنظيف اليدين لايف بوي 200 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.95،لوشن للعناية بالبشرة والجسم فازلين 725مل بسعر 20.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال،علبة مناديل لايف بوي مطهرة ومنظفة لليدين مضادة للجراثيم والبكتريا بسعر 4.95 بدلاً من 10.95.

عروض كارفور اليوم الوطني90 على المشروبات

نصف كيلو لبن كامل الدسم مع 25% زيادة بسعر 36.95، نسكافية كلاسيك على كافيه 3*1 علبة بسعر27.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال،شاي الكابوس بسعر 8.95 بدلاً من 13.75، علبة مكرونة سريعة الطهي اندومي بسعر 39.95 ريال بدلاً من 51.50، علبة طحينة حلواني النخلة بسعر 13.95 بدلاً من 21.75، علبة كورن فليكس 750 جم بسعر 15.95بدلاً من 26.95 .

عروض كارفور على الأرز والزيت

يمكنك الحصول على 10 كيلو أرز بسمتي أبيض بنجابي المهيدب بسعر 79.95 ريال بدلاً من 97.50 ريال،لتر زيت هالة دوار الشمس بسعر 8.95 بدلاً من 10.95، و زجاجة زيت زيتون بكر بيتوتي 500 مل بسعر 8.95 بدلاً من 18.50، يلتدا أرز بسمتي خمسة كيلو بسعر 42.95 ريال بدلاً من 65.75 ريال.

عروض كارفور اليوم الوطني90 على الأجهزة الكهربائية

يقدم كارفور فرع جدة والمدينة خصومات مميزة على الأجهزة المنزلية، تلفزيون TCL سمارت 58 بوصة بسعر 1499 بدلاً من 1949، تليفزيون Skyworth 55 بسعر 1479 بدلاً من 1579، تليفزيون Nikai مقاس 58 بوصة بسعر 1449 ريال بدلاً من 1899، تليفزيون سامسونج مقاس 32 سمارت بسعر 1099 ريال بدلاً 1199 ريال،تليفزيون توشيبا مقاس 43 بوصة بسعر 799 بدلاً من 1099، تليفزيون ILT مقاس 32 بوصة بسعر 349 ريال بدلاً من 399، مكبر صوت سماعات امبكس بسعر 349 بدلاً من 399.