نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بندة هايبر على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة العيد الوطني تقدم جميع الشركات بالمملكة عروض خصومات ومن أكثر الشركات التي ينتظر الجميع عروضها بندة هايبر يقدم هذه الأيام العديد من العروض والخصومات على المنتاجات الخاصه به، من أكثر الأشياء التي يمكن الأستفادة من الخصومات عليها هي الأجهزة الكهربائية، لذلك لا يجب الانتظار كثيراً هذه الأيام في حسم قرار الشراء تعرف من خلال هذا المقال على عروض بندة هايبر على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

عروض بندة هايبر على الأجهزة الإلكترونية

يقدم بندة هايبر عروض وخصومات مميزة على العديد من الأجهزة الإلكترونية، التي يمكن أن يكون المواطن السعودي في حاجة لها الهواتف المحمولة، شاشات التلفاز، سماعات الأذن، شواحن الجوال، بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية كالغسالات، والمكواه وجهاز خفق الطعام، والفرن الكهربائي، والمكنسة الكهربائية وغيرها.

عروض بندة هايبر على الهواتف المحمولة

يمكنك شراء هاتف هواوي أونور 9 أكس بشرحتين، بسعر 999 ريال بدلاً من 1094 ريال، وسامسونج نوت أي 10 لايت بسعر 1699 بدلاً من 2199 ريال، ويمكنك الحصول على هاتف أبل أيفون 11 برو بذاكرة داخلية بسعة 256 بسعر 4149 ريال بدلاً من 4709، وأيفون برو 11 بذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت بسعر 4699 بدلاً من 5479 ريال، وأبل أيفون أس أي مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بسعر 1799 بدلاً من 1919، وأيفون أس أي مع ذاكرة داخلية بسعة 64 بسعر 2049 بدلاً من 2199.

عروض بندة هابير على شاشات التليفزيون

يمكنك شراء شاشة تلفاز إمبكس جلوريا 32 بوصة بسعر 319 ريال بدلاً من 514 ريال، وشاشة تلفاز ماركة شارب سمارت تعمل بنظام الأندرويد 42 بوصة مع ريسيفر ميني نادكو 1099 ريال، وشاشة تلفاز دورا 43 بوصة سمارت أتش دي مع ريسبفر ميني نادكو بسعر 859 ريال فقط.

عروض بندة هايبر على الأجهزة الكهربائية المنزلية

يقدم بندة هايبر خصومات مميزة على الأجهزة الكهربائية المنزلية حيث يمكن شراء خلاط كهربائي، مع مطحنة للطعام ماركة مولينكس بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال، وخلاط كهربائي ماركة فيليبس بسعر 99 ريال بدلاً من 175 ريال، وقلاية كهربائية كولين بسعر 129 بدلاً من 265، مكواه بخار تيفال بسعر 59 ريال بدلاً من 99، غسالة اتوماتك نظام علوي كليك أون بسعر 599 بدلاً من 909، فرن كهربائي أي تي سي بسعر 229 بدلاً من 365، kitchen machene مع خلاط ماركة اريتي بسعر 299 بدلاً من 769 ريال، صانع للسندوتشات كهربائي بسعر 49 ريال بدلاً من 89 ريال.