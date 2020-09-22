نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور اليوم الوطني 1442 على الاجهزة الكهربائية والشاشات والمستلزمات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور اليوم الوطني 1442 على الاجهزة الكهربائية تابعوها معانا وبالأخص الشاشات بأحجامها المختلفة، شاشاة اي تي سي بتقنية 4K ب 1499 ريال بدلا من 1949 ريال ماركة alc، سعر شاشة SKYWORTH ب 1479 ريال، بدلا من 1579 ريال قياس 55 بوصة، شاشة قياس 65 بوصة ماركة تي إل ب 2499 ريال، بدلا من 2999 ريال، شاشة من توشيبا ب 799 ريال، بدلا من 1077 ريال، قياس 43 بوصة، جهاز نيكاي مكبر صوت بلوتوث ب 159 ريال، بدلا من 199 ريال.

عروض كارفور اليوم الوطني 1442 على الاجهزة الكهربائية والشاشات

شامبو صنسيلك 700 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 29.95 ريال، سعر شامبو بيرت حجم 600 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال، شامبو فاتيكا وزن 700 مل ب 11.50 ريال، بدلا من 22.95 ريال، سعر صابونة ديتول مناديل مرطبة ب 8.95 ريال، ب 11.95 ريال، سعر ويت فرشاة شعر ومعها منظف ب 14.95 ريال، بدلا من 36.95 ريال.

عروض كارفور اليوم الوطني منتجات العناية الشخصية

كريم شعر من باريس كولكشن حجم 475 مل ب 10.95 ريال، بدلا من 22.50 ريال، سعر صابغة باليت للشعر ومعها جل مرطب ب 13.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، سعر لوكس صابون سائل لليدين ومعه أكس معطر ب 14.95 ريال، بدلا من 20.95 ريال، سعر صابون هيمالايا صابون 6 حبات ب 10.50 ريال، بدلا من 14.50 ريال.

عروض كارفور اليوم الوطني 90 المنتجات الصحية

سعر ديتول مطهر بخاخ ب 28.95 ريال، بدلا من 36.50 ريال، ديتول مطهر وزن 900 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، ديتول معقم وزن 750 مل ب 26.95 ريال، بدلا من 39.50 ريال، ديتول صابون سائل 200 مل ب 9.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، ديتول جل خاص بالاستحمام ب 14.95 ريال، بدلا من 24.50 ريال.