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عمر شويل - جدة تعرف على طرق إزالة الصدأ من الحديد واستعادة لون الحديد الأصلي،تبدو مشكلة الصدأ من أكثر المشكلات التي تؤثر سلبيا على الحديد، حيث تعمل على إضعاف مادة الحديد عن طريق مادة حمراء تنتج من تفاعل الحديد مع الكلوريد في غياب غاز الأكسجين والتي تصل بالحديد إلى الصدأ، ونظرا لتعرض كثير من المنازل للرطوبة، لابد من توافر طريقة سهلة وبسيطة يمكن بها إزالة الصدأ من الحديد، وسنتعرف على هذه الطرق خطوة خطوة.

طرق إزالة الصدأ من الحديد

توجد طرق وأشكال مختلفة لإزالة الصدأ، ومنها:

طريقة أوراق الألمنيوم

تعتمد طريقة أوراق الألمنيوم على استخدام: أوراق ألمنيوم، ليفة ألمنيوم صلب، سائل غسيل أطباق، اسفنج، مناشف ورقية، زيت نباتي، ورق ألمنيوم.

طريقة الاستخدام: يتم حك قطعة الحديد المراد إزالة الصدأ منها باستخدام ليفة الألمنيوم حتى تعود إلى شكلها الطبيعي، ونقوم بغسله باستخدام الماء والسائل.

تجفف قطعة الحديد بشكل جيد باستخدام المناشف، ويتم دهنها باستخدام الزيت النباتي، وتغطى بورق الألمنيوم وتوضع في الفرن لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة.

طريقة الليمون

تعد طريقة الليمون من أبسط وأسهل الطرق في التخلص من الصدأ، وذلك عن طريق قطع ثمرة ليمون إلى قسمين وغمسها في مقدار مناسب من الملح البحري، ونقوم بفرك قطعة الحديد بالليمونة حتى تعود قطعة الحديد إلى شكلها قبل الصدأ.

طريقة البطاطس

يمكن استخدام البطاطس في إزالة الصدأ من الحديد، وذلك بقطع ثمرة من البطاطس إلى نصفين وغمر إحداهما بصودا الخبز، واستخدامها لفرك قطعة الحديد، حيث تعمل الأحماض على إزالة الصدأ وتنظيف الحديد.