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أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90 على الاجهزة الالكترونية حتى يوم 26 سبتمبر 2020

منوعات عامة مهند محمود تبليغ
أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90 على الاجهزة الالكترونية حتى يوم 26 سبتمبر 2020
أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90 على الاجهزة الالكترونية حتى يوم 26 سبتمبر 2020
أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90 على الاجهزة الالكترونية حتى يوم 26 سبتمبر 2020
أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90 على الاجهزة الالكترونية حتى يوم 26 سبتمبر 2020

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90 على الاجهزة الالكترونية حتى يوم 26 سبتمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي شركة بنده على سلسلة ضخمة من السوبر ماركت تزيد عن 400 فرع، داخل المملكة العربية ، ويتكون هذا الصرح من 30.000 الف موظف، يعملون جميعاً جاهدين من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين، ونتيجة للمجهود المبذول أصبح هايبر بنده من أهم وأكبر الهايبر ماركت بالمملكة، ومنذ تأسيس الشركة عام 1978م بجدة، وهي تحرص على تقديم أقوي العروض على المنتجات العذائية والمنزلية بشكل دوري،وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني إليكم أقوي عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90.

عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90
عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90

اقوى عروض هايبر بانده بمناسبة اليوم الوطني ال 90 على الاجهزة الالكترونية، بداخل عرض اليوم جهاز شركة أبل ايفون 11 برو ماكس بسعر  4599 ريال بدلا من  5259 ريال، لنسخة ال 64 جيجا، وبسعر  4999 ريال، بدلا من  5919 ريال لنسخة 256  جيجا، ايفون 11 بسعر 2820 ريال بدلا من  3289 ريال لنسخة ال 64 جيجا، وبسعر  2979 ريال بدلا من  3559 ريال لنسخة 256  جيجا، وعلى الجانب الأخر منافس شركة أبل الأول سامسونج، نوت 10 لايت بسعر 1699 ريال بدلا من 2199  ريال، هواوي أونور أكس برو بسعر 999 ريال، بدلا من 1094 ريال.

عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90

عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده

توجد عروض على السماعات بأنواعها المختلفة، سماعات بلوتوث توشيبا، سماعات أبل أير بودس سلكية، سماعات أبل أير بودس بسعر 869 ريال بدلا من 999 ريال، كابل ايفون أطوال مختلفة، وصلة سماعات ايفون بسعر 35 ريال بدلا من 55 ريال كابل اتش دي ام اي اتش بي بسعر 39 ريال، بدلا من 49 ريال لطول 3m، و بسعر 29 ريال بدلا من 39 ريال لطول 1.5m.

عروض اليوم الوطني هايبر بنده

نالت الشاشات جزء كبير من عروض هذا الأسبوع، تلفزيون امبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 2409 ريال، تلفزيون امبكس جلوريا 32 بوصة بسعر 319 ريال بدلا من 514 ريال، تلفزيون دورا  بقياس43 بوصة مزود بريسيفر ميني، ب 859 ريال، تلفزيون اندرويد شارب 42 بوصة + ريسيفر ميني نادكو نادكو بسعر 1099 ريال.

هايبر بنده عروض الالكترونيات

شاحن متنقل أنكيز في 3 10.000mAh بسعر89 ريال بدلا من 159 ريال، شاحن سيارة + كابل ميكرو أنكيز بسعر 59 ريال بدلا من 145 ريال، شاحن متنقل أووي 10.000mAh بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال و بسعر 99 ريال، بدلا من 165 ريال لل16.800mAh، شاحن متنقل أنكيز 20.100mAh بسعر149 ريال، بدلا من 229 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني ال 90 على الاجهزة الالكترونية حتى يوم 26 سبتمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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