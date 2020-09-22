كل ما تريد معرفته عن شهادة رد الجميل أعلي عائد في مصر بقيمة 15.50% سنوياً

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن رؤساء البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال الساعات الماضية عن إلغاء الشهادات ذات العائد الثابت 15% سنوياً ولمدة عام يصرف شهرياً، وهذه الشهادات كانت منذ صدورها في شهر مارس الماضي هي الأعلى من بين الشهادات الأخرى لدى كافة البنوك العاملة في مصر سواء بنوك حكومية أو خاصة، وكانت تلك الشهادات ينفرد بصدورها كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وكان الهدف منذ طرحها للجمهور في 19 من شهر مارس الماضي هو اجتذاب السيولة المالية لدي العملاء، وهو ما حدث واستطاع البنك الأهلي المصري أن يحصل على ما يزيد عن 280 مليار جنيه، وكذلك بنك مصر فقد استطاع الحصول على ما يزيد عن 103 مليار جنيه.

وديعة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي بعائد سنوي 15.50%:-

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن وديعة تسمي برد الجميل لأصحاب المعاشات وذلك عرفاناً من البنك بدورهم الاجتماعي في تربية الأبناء ووديعة رد الجميل تم إصدارها وفقاً للشروط الآتية:-

مدة الوديعة سنة واحدة يتم حسابها من تاريخ الإيداع.

لابد أن يكون عمر العميل 60 سنه فأعلي.

الحد الأدنى للوديعة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها وحتى 2 مليون جنيه.

الوديعة ذات عائد سنوي 15.50% وعائد شهري 15%.

كذلك يقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة ادخارية للسادة الأطباء وطاقم التمريض باسم ايد واحده بعائد سنوي قدره 15.50% وتبدأ الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه.

كما يقدم بنك ناصر مجموعة من الخدمات للسادة الموظفين، حيث يقدم تسهيلات في الحصول على قروض لمساعدتهم على أعباء الحياة.