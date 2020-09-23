نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده يكشف طريقة الفوز بسبائك وعملات ذهبية بمناسبة اليوم الوطني ال90 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة هايبر بنده السعودية للتجزئة عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” عن إتاحة فرصة الفوز بجوائز قيمة وعملات وسبائك ذهب بمناسبة اليوم الوطني ال90 للمملكة السعودية حيث يشارك الهايبر دائماً عملائه في احتفالات اليوم الوطني للملكة من خلال توفير أقوي العروض والخصومات علي العديد من المنتجات والسلع الغذائية بالإضافة إلي إتاحة فرصة الفوز للعملاء والمواطنين بجوائز قيمة من خلال الدخول في عملية سحب وبدون أي شروط.

هايبر بنده يكشف طريقة الفوز ب90 جرام سبائك وجنيهات من الذهب

كشف الهايبر عن إتاحة فرصة الربح ب90 جرام سبائك وجنيهات من الذهب، وذلك بمناسبة اليوم الوطني ال90 تحت رعاية إحدى شركات الحلوي العالمية التي تتوفر منتجاتها داخل الهايبر.

ويمكن للعملاء المشاركة في المسابقة ودخول السحب عن طريق مسح الكود الموضح بالصورة عن طريق تطبيقات الجوال الخاصة بقراءة رمز “QR” بإستخدام الكاميرا ثم إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل، وتسري المسابقة حتي يوم 1 أكتوبر 2020.

كما أوضح حساب هايبر بنده إنه يمكن أيضا مسح الكود “QR” من خلال التوجه للفرع ثم إدخال البيانات المطلوبة للدخول في السحب، وجاء ذلك التوضيح رداً علي سؤال أحد العملاء الذي استفسر عن كيفية تصوير الكود.

90 رابح بعملات ذهبية تذكارية

أشار الحساب الرسمي لهايبر بنده إنه هناك 90 رابح بعملات ذهبية تذكارية عن طريق الاشتراك بمسابقة أخري برعاية إحدي المصانع المنتجة للمنظفات ومنعم الأقمشة، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للمملكة.

ويمكن الاشتراك في المسابقة، ودخول السحب للفوز بالعملات الذهبية عبر مسح الكود الشريطي” QR” الموضح بالإعلان أو كتابة الرابط الموضح بالصورة يدوياً في المتصفح ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة لدخول السحب.

وكان هايبر بنده قد أطلق المسابقة يوم الأحد 20 سبتمبر ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر حتي يوم 20 أكتوبر 2020.

عروض وخصومات هايبر بنده

من ناحية أخري، أعلنت شركة بنده عن توافر العديد من الخصومات والعروض الحصرية علي العديد من المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنتجات العناية بالبشرة والشعر وغيرها من المنتجات احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.

ودشن الهايبر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني ال90 في أسواق مختارة بمختلف فروع الهايبر داخل المملكة السعودية حيث تبدأ فعاليات اليوم الوطني اعتباراً من 23 سبتمبر حتي 26 سبتمبر 2020 من الساعة 6 مساء حتي الساعة 11 مساء.