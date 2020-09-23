نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الاسبوعية احتفالات اليوم الوطني 90 و6 أسابيع من الجوائز الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الاسبوعية احتفالات اليوم الوطني 90 وجوائز أسبوعية مذهلة بمناسبة احتفالات الذكري السنوية لبنده وتستمر الجوائز لمدة 6 اسابيع من الآن، مابين جوائز نقدية وسيارات وعروض المنتجات الغذائية والمنزلية بأنواعها المختلفة، ونبدأ العروض بتلفزيون إمبكس جلوريا ب 1599 ريال، بدلا من 2.409 ريال، سعر غلاية بدون زيت لطعام صحي وغير دهني من تيفال ب 274.50 ريال، بدلا من 549 ريال، سائل استحمام من لوكس وزن 500 مل ب 19.95 ريال.

عروض هايبر بنده الاسبوعية احتفالات اليوم الوطني 90

العروض الطازجة لهذا الاسبوع متنوعة ومنها زبدة إماراتي خليط ب 5.95 ريال بدون ملح، كيلو من البرتقال المخصص للعصير من جنوب أفريقياً ب 5.95 ريال، سمك قاروص بحري يتراوح وزنه مابين 1000 إلى 1800 جم ب 21.95 ريال، كيلو من المربي نكهات متنوعة مابين المشمش والتين أو الفراولة ب 11.95 ريال، بدلا من 18.50 ريال، كيلو من الزيتون المشكل مغربي ب 17.95 ريال، بدلا من 27.50 ريال، كيلو من صدور تركي مدخن ب 59.95 ريال، بدلا من 73.50 ريال قليل الدهن.

عروض هايبر بنده الاسبوعية احتفالات اليوم الوطني 90 اللحم البرازيلي

كيلو مفروم بقري برازيلي ب20.95 ريال، بدلا من 24.95 ريال، كيلو مكعبات لحم بقري ب 21.95 ريال، بدلا من 25.95 ريال، كيلو كفتة بقري ب 28.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، نقانق بقري ب 24.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، برجر بقري ب28.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، بروستو بقري ب 33.95 ريال، بدلا من 39.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم بالمملكة

سعر عصير الصافي لتر نص ب 7.50 ريال، بدلا من 11 ريال، سعر لتر ونص من الزيت النباتي نخيل ب 9.50 ريال، بدلا من 13.25 ريال، سعر علبة 120 كيس من شاي الربيع ب 9.95 ريال، سعر 2 كيس من برجر حجم كبير بالسمسم من هرفي ب 5.50 ريال، بدلا من 7 ريال، سعر كوكيز أمريكانا 720 جم تتكون العبوة من 7 حبات ب 11.50 ريال، سعر كعك الكأس الصغير سويتير بنكهة الفانيليا تتكون العبوة من 10 حبات ب 11.95 ريال، بدلا من 17.50 ريال.

عروض هايبر بنده الاسبوعية التوابل والبهارات

سعر كيلو من الزنجبيل المطحون ب 29.95 ريال، والجوز الني ب 90 ريال بيكان رائع لأصحاب الحميات الغذائيةن سميد تركي ب 5.95 ريال خشن. كيلو من الفول السوداني ب 8.95 ريال مصري، كيلو من الفلفل الأسود ناعم ب 38.95 ريال.