نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض من بنده حتى 29 سبتمبر أقوى العروض والتخفيضات على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده حتى 29 سبتمبر، هي من أقوى العروض التي طرحتها سلسلة محلات هايبر بنده، فهي تتميز بسعرها الزهيد مقارنةً بجودة السلع، ودائمًا ما ينجذب الكثير من المستهلكين إلى ما تقدمه بنده من خصومات على كافة السلع الغذائية، والإلكترونية، وقد طرحت بنده مؤخرًا أكثر من عرض خاص باليوم الوطني السعودي، والتي نالت إعجاب العملاء، واليوم نعرض لكم أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية، ومنها ما هو متاح حتى يوم 29 سبتمبر، والبعض الآخر متاح لمدة 4 أيام.

عروض بنده حتى 29 سبتمبر

تستمر العروض التالية لمدة 6 أيام تبدأ من الأربعاء، 6 صفر، وحتى الثلاثاء، 12 صفر.

عرض 2 جبنة كريم مطبوخة بوك، قابلة للدهن، حجم 910 جرام، بسعر 36.50 ريال سعودي للمجموعة، بدلًا من 49.50 ريال سعودي.

عرض 10 دجاج مجمد فقيه، وزن 700 جرام، بسعر 29.95 ريال سعودي للكرتونة، بدلًا من 114.95 ريال سعودي.

عرض عبوة سائل فيري لغسيل الصحون بحجم 1 لتر، مع عبوة سائل فيري لغسيل الصحون البلاتيني بحجم 800 مللي، بسعر 10.95 ريال سعودي، بدلًا من 15.50 ريال سعودي للمجموعة الواحدة، وبسعر 19.95 ريال سعودي، بدلًا من 31 ريال سعودي للمجموعتين.

عرض عبوة شامبو هيد آند شولدرز بحجم 400 مللي، مع عبوة بلسم هيد آند شولدرز بحجم 360 مللي، بسعر 23.95 ريال سعودي، بدلًا من 47.90 ريال سعودي للمجموعة.

عرض 1+1 عبوتين مسحوق تايد المركز، وزن 5 كيلو، بسعر 61.95 ريال سعودي، بدلًا من 145.90 ريال سعودي.

عرض العبوة الجامبو من حفائض بامبرز للأطفال، أو الصندوق الجامبو من كلوت بامبرز للأطفال، بسعر 139.95 ريال سعودي، بدلًا من 209.90 ريال سعودي.

عروض طازجة من هايبر بنده حتى 26 سبتمبر

تجدون معنا فيما يلي أحدث عروض بنده على المنتجات الغذائية، والتي تم طرحها بمناسبة إحتفالات اليوم الوطني 90، وتستمر التخفيضات فترة الأربع أيام التالية، وهي أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت.

برتقال جنوب أفريقي للعصير، بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو.

خليط زبدة إماراتي غير مملحة، بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك قاروص بحري، بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.

وبهذا عرضنا لكم أحدث عروض بنده الأسبوعية، والمستمرة حتى يوم 29 سبتمبر 2020، الموافق الثلاثاء 12 صفر 1442 هـ، والعروض متاحة لدى كافة فروع بنده، حتى نفاذ الكمية.