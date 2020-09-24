نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الجوالات اليوم بالسعودية وأقوي العروض والتخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الجوالات اليوم بالسعودية نقدمها لكم، من أشهر متاجر الجوالات ومنها عروض معرض اكسترا” عروض 90″ احتفالا بالعيد الوطني 1442هـ، على هاتف Vivo y30 سعة 128 جيجا، وشاشة بقياس 6.47 إنش وبطارية 5000 ميللى أمبير ب 799 ريال، بدلا من 899 ريال، وتوفير 100 ريال، عرض على هاتف Motorola one fusion سعة 128 جيجا بايت، مزود ب Buds 110 مجانا قيمته المالية 275 ريال، سعر الهاتف 790 ريال، بدلا من 999 ريال، بتوفير 209 ريال، هاتف Tecno pouvoir4 pro سعة 64 جيجا بايت ب 648 ريال، بدلا من 699 ريال.

أسعار الجوالات اليوم بالسعودية وأقوي العروض والتخفيضات

عروض نوكيا 5.3 سعة 64 جيجا، وبطارية بقوة 4000 ميللى أمبير، ب 625 ريال، بدلا من 689 ريال، هاتف نوكيا 2.3 سعة 32 جيجا بايت، ومساحة الشاشة 6.2 بوصة، وبطارية 4000 ميللي أمبير ب 375 ريال، بدلا من 439 ريال، هاتف Oppo a92 مساحة داخلية 128 جيجا بايت، وشاشة 6.5 بوصة، و5000 ميللي أمبير ب 999 ريال، بدلا من 1.199 ريال.

أسعار الجوالات اليوم بالسعودية من ايدي Eddy

هاتف سامسونج نوت 10 لايت نسخة 128 جيجا بايت ب 1.699 ريال، بدلا من 2.189 ريال، هاتف Iphone se ب 2.349 ريال، بدلا من 2.629 ريال، نسخة 256 جيجا بايت، هاتف Nova 7se 5g ب1.399 ريال، بدلا من 1.599 ريال، سعة 128 جيجا بايت.

أسعار الجوالات اليوم بالسعودية كارفور

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ب 3699 ريال، سعر Iphone 11 pro ب 4549 ريال، بدلا من 5499 ريال، وبمناسبة احتفلات اليوم الوطني يقدم كارفور السعودية عروض على ملابس تحمل شعار اليوم الوطني 90 ومنها، سترة لليوم الوطني ب 15 ريال، وفستان بناتي ب 25 ريال، بلوزة نسائية ب 20 ريال، علم اليوم الوطني ب 20 ريال. أسعار الجوالات اليوم بالسعودية وأقوي العروض والتخفيضات