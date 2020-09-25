نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض العثيم الاسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة العثيم من أهم الشركات الموجودة في الأسواق التجارية بالمملكة السعودي، وليس السعودية فقط حيث تم تصنيفها من قبل على أنها واحدة من أهم الشركات بالوطن العربي، وتقدم العثيم العديد من السلع والمنتجات المختلفة التي يقد يحتاج لها المواطن السعودي، ولذلك يبحث الجميع عن العروض والخصومات الخاصة بمنتجاتها، تعرف على أحدث عروض العثيم الاسبوعية ليوم 23 سبتمبر، 2020 وينتهي في 29 سبتمبر.

أحدث عروض العثيم الاسبوعية

تقدم شركة العثيم هذا الاسبوع عروض على العديد من المنتجات من السلع الغذائية واللحوم ومنتجات العناية بالبشرة، والأجهزة الالكترونية وغيرها من المنتجات الأخرى.

أحدث عروض العثيم الاسبوعية على المنتجات الغذائية

تقدم العثيم خصومات على العديد من السلع الغذائية يمكنك شراء أرز أبيض بسمتي فيكتو خمسة كيلو جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 41.50، وعدد 2 زجاجة زيت شمس دوار لتر ونص بسعر 24.95 ريال بدلاً من 31.75 ريال،وعدد 8 علب صلصة طماطم فيكتو وزن 135 جرام العلبة بسعر 6.95 ريال بدلاً من 8.71، وعصير برتقال المراعي عدد 18 علبة بسعر 14.95 بدلاً من 18 ريال، عدد 2 سكر الأسر بسعر 24.95 بدلاً من 35.95، كيس قهوة هرري وزن خمسة كيلو جرام بسعر 155 ريال، عدد 2 علبة جبنة كريمي سايحة 21.95 ريال فقط.

خصومات على اللحوم

يمكن الحصول هذا الأسبوع على لحم غنم طازج بسعر 45.95 ريال للكيلو، كيلو لحم حاشي مخلي من العظام بسعر 35.95 ريال، كيلو لحم مفروم بسعر 19.95، كيلو لحم غنم روماني بسعر 44.95 ريال، كيلو برجر بقري بسعر 24.95 ريال بدلاً من 32.95، دجاج مجمد ساديا كيلو ونصف بسعر 125.95 بدلاً من 153.95، فراخ قطع سبايسي رويال مسحب 750 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال، علبة برجر أمريكانا 12 قطعة بعر 13.95 ريال بدلاً 19.50 ريال .

عروض العثيم الاسبوعية على الاجهزة الكهربائية

يمكن الحصول هذا الأسبوع على خصومات على بعض الأجهزة الكهربائية مثل… سماعة orino بسعر 175 ريال بدلاً من 217.95 ريال، كما يمكنك الحصول على شاشة تلفاز مايكروديجيت 40 بوصة led بسعر 569 ريال بدلاً من 765.58 ريال، كما يمكنك شراء GEEPAS ال اى دى بسعر 369.00 ريال بدلاً من 601.29 ريال.

كانت هذه مجموعة صغيرة من أحدث عروض العثيم الاسبوعية وأفضلها لهذا الأسبوع وما زال هناك عروض وتخفيضات على العديد من المنتجات الأخري مثل منتجات العناية بالبشرة و العناية بالمنزل.