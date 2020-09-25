نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص عروض العثيم السعودية الأسبوعية ومهرجان التخفيضات والخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص عروض العثيم السعودية الأسبوعية نقدمها لكم من مهرجان التخفيضات والخصومات، وتطرح لكم أسواق العثيم كل ما هو جديد من عروض السعودية ذات تخفيضات هائلة على السلع الغذائية، وتستمر تخفيضات اليوم الوطني حتى يوم 29 من شهر سبتمبر 2020 م، ونقدم لكم أرخص عروض العثيم السعودية على اللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك العروض على أسعار الفاكهة بمختلقف أنواعها.

ارخص عروض العثيم السعودية الأسبوعية

تجدون فيما يلي أحدث الخصومات المتاحة على المنتجات الغذائية من اللحوم والفاكهة، وتستمر تلك الخصومات حتى يوم الثلاثاء، الموافق 12 صفر 1442 هـ، بمناسبة إحتفالات اليوم الوطني 90ـ.

عروض العثيم الأسبوعية على اللحوم

كيلو لحم عجل بلدي خالي من العضم طازج، بسعر 44.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بالعضم طازج، بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بالعضم طازج، بسعر 25.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم سواكتي بالعضم طازج، بسعر 45.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم روماني بالعضم طازج، بسعر 44.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي خالي من العضم طازج، بسعر 35.95 ريال سعودي.

كيلو لحم مفروم بقر مجمد، بسعر 22.95 ريال سعودي.

كيلو لحم مفروم بقر كولمبي مجمد، بسعر 22.95 ريال سعودي.

ارخص عروض العثيم الأسبوعية على الفاكهة

علبة تمر صفاوي، حجم 1 كيلو جرام، بسعر 23.95 ريال سعودي.

صندوق تمر مجدول الخالدية، بسعر 12.95 ريال سعودي.

كيلو تمر برحي، بسعر 4.95 ريال سعودي.

كيلو تمر خلاص القصيم، بسعر 12.95 ريال سعودي.

كيلو تمر تمارا سلج، بسعر 11.95 ريال سعودي.

كيلو تمر تمارا سقعي، بسعر 17.95 ريال سعودي.

كيلو عنب أحمر كبير، بسعر 7.95 ريال سعودي.

حبة أناناس، بسعر 7695 ريال سعودي.

صندوق تين، بسعر 11.95 ريال سعودي.

كيلو شمام محلي، بسعر 2.25 ريال سعودي.

سلة تفاح رويال جالا، بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو رمان يمني، بسعر 5.25 ريال سعودي.

كيلو دبس تمر جمارة، بسعر 12.25 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم عرضناها لكم بمناسبة تخفيضات اليوم الوطني السعودي، على اللحوم والفاكهة، حيث بدأت الإحتفالات باليوم الوطني داخل المملكة العربية السعودية، بمناسبة مرور تسعون عامًا على إنشاء المملكة، وتستمر العروض لمدة أسبوع في جميع فروع أسواق العثيم حتى يوم 29 سبتمبر 2020 م.