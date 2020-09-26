نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض في بنده السعودية الاسبوعية مستمرة حتى 29 سبتمبر بخصومات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الاسبوعية تتضمن تخفيضات هائلة على جميع المنتجات من هواتف ذكية، أجهزة منزلية، وحتى مستلزمات النظافة، وفي هذه العروض يُمكن إقتناء أفضل المنتجات بأقل الأسعار؛ نظرًا إلى جودة المنتجات الموجودة في عروض بنده السعودية الأسبوعية، مع مراعاة أن هذه العروض تستمر لفترة محدودة بدءًا من 23 سبتمبر 2020 حتى 29 سبتمبر 2020.

عروض بنده السعودية الاسبوعية حتى 29 سبتمبر

تمتعوا بأقوى عروض بنده السعودية الأسبوعية التي تبدأ من يوم الأربعاء 23 سبتمبر وتمتد حتى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وتشمل هذه العروض كافة المستلزمات اللازمة للحياة اليومية، من منتجات غذائية، مستلزمات النظافة، منتجات العناية الشخصية، الإلكترونيات، الهواتف الذكية وأيضًا عروض على الشاشات.

عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية على الهواتف

هاتف Huawei p30 lite، ذو شريحتين، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1209 ريال سعودي.

هاتف Huawei y6p، ذو شريحتين، بسعر 579 ريال سعودي.

هانف Honor 9x lite، ذو شريحتين، بسعر 749 ريال سعودي.

هاتف Honor 10 lite، ذو شريحتين، بسعر 679 ريال سعودي بدلًا من 733 ريال سعودي.

هاتف Panasonic A4، ذو شريحتين بسعر 409 ريال سعودي بدلًا من 609 ريال سعودي.

هاتف Alcatel 3x، ذو شريحتين، بسعر 629 ريال سعودي.

هاتف Samsung A51، ذو شريحتين، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1209 ريال سعودي.

هاتف Samsung A20s، ذو شريحتين، بسعر 645 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية على الأجهزة المنزلية

مكنسة كهربائية من Ariete، بدون كيس، فقط بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 309 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من ِAriete بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية سعة 18 لتر من click on بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 265 ريال سعودي.

قلاية من Philips لا تحتاج إلى زيت، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 1425 ريال سعودي.

محضر طعام وخلاط من Ariete بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 285 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية الأسبوعية على مستلزمات النضافة