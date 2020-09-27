تراند اليوم : تفاصيل علاقة الفنانة سمية الخشاب بالوليد الابراهيم صاخب القنوات المشهورة

تفاصيل علاقة الفنانة سمية الخشاب بالوليد الابراهيم صاخب القنوات المشهورة

القاهرة /الخليج 365

سمية خشاب تفجر قنبلة للجميع عن حقيقه علاقتها بالوليد الابراهيم صاحب مجموعة القنوات الشهيرة والذي صاحبته منذ فترة الشائعات حول وجود علاقة غير مشروعه بينه وبين سمية خشاب الي ان اكدت سميه انه زوجها الثري الخليجي التي لم تكن لتفصح عنه لولا تضيق الخناق عليها

في البداية كان السؤال المهم من هو وليد الابراهيم وهذا ما سعت اليه " الموجز " وكانت النتيجه انه هو وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم أو كما يعرف عادة بوليد آل إبراهيم مالك قنوات تلفزيون الشرق الأوسط "ام بي سي "و قناة العربية الأخبارية مجموعة"ام بي سي ".

وهو أخو الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم أرملة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. من صناع الإعلام العربي الحديث و هو إعلامي درس و تأهل في هذا المجال في الولايات المتحدة ، أسس في بداية الثمانينيات شركة آرا للإنتاج و تطورت أعماله في هذا المجال بشكل كبير.

قاد وليد الابراهيم مجموعة "ام بي سي" منذ بدايتها المتواضعة عام 1991، وبصفتها القناة الفضائية العربية الخاصة وغير المشفرة الأولى، ابتكرت "ام بي سي" وأطلقت برامج إخبارية مستقلة وموضوعية بما يمثّل سابقة غير مشهودة في العالم العربي، وبداية حقبة تزخر بالنجاحات والإبداعات. وبحلول عام 1994، وبعد اكتساح ميدان القنوات التلفزيونية، توجت" ام بي سي"

إلى حقل المحطات الإذاعية، وأطلقت أول إذاعة تجارية في المملكة العربية السعودية هي إذاعة

"ام بي سي اف ام " وقد تخطّى نجاحها الفوري ما وراء المملكة العربية السعودية

. ولم يكتف الابراهيم بمجرد بث الأفضل في عالم الأخبار والترفيه، إذ سرعان ما أطلقت مجموعة "ام بي سي"

(أو ثري للإنتاج في عام 2002)، والمتخصصة في إنتاج وشراء البرامج سواء للمجموعة أم غيرها من العملاء، الإنتاج الأساسية للبرامج الوثائقية الواقعية العالية المستوى.

وما لبثت المجموعة أن أطلقت سلسلة متكاملة من القنوات التلفزيونية المنوعة لتتيح بذلك كمًّا هائلا من أنجح البرامج والأفلام من استوديوهات عالمية أمام الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي. والوليد الابراهيم متزوج لولدية اربع أبناء ولدان وبنتين وقد اعجب تمام بسمية حينما رائها لاول مرة وقرر ان تكون له وبالفعل دخل معاها في علاقة زواج سرية

وعلم الجميع ان هذه العلاقة التي بدأت بينهم حينما كانت سمية تعمل في مسرحية

كدا اوكية"و تعرفت علي الوليد الابراهيم االذي كان حاضرا افي العرض بدعوة شخصية منها

تعرف عليها وتوثقت العلاقة وتزوجته وسافرت الي لندن وكانت تقيم هناك لمدة شهر كل سنة .

.كانت سمية شديدة التكتم علي هذا الزواج لكن الصحافة قامت تبحث ورائها وتحاول الوصول الي هذا الزوج لمعرفة هويته

وحينما بدأت سميه ان تتضايق قالت للجميع عن زوجها انه ثري خليجي لكن لن اصرح بأسمه ولاجنسيته لان هذه حياتي الخاصة ويجب ان تظل خاصه .

.وفي اكثر من لقاء ظهرت سمية واكدت انها تعيش حياة زوجية هادئة وجميلة ..

بعد فيلم حين ميسرة ظهرت سمية الخشاب في ادوار ساخنة اثارات ضدها الصحافة من جديد

وتساءل الجميع من هو هذا الزوج الذي يرضى لزوجته هذه الادوار غير انها قالت انه خليجي الي ان اضطرت ان تقول انه بالفعل هو وليد الابراهيمي وجاء هذا التصريح مؤخرا بعد ان ضاقت عليها كل وسائل اخفاء هوية زوجها .