تراند اليوم : ظهرت الآن نتيجة الشهادة السودانية 2018 العلمي والادبي بالاسم ورقم عبر وزارة التربية والتعليم (sms) نتيجة الثانوية السودانية sscr...

أعلنت قبل قليل نتائج الشهادة السودانية للعام 2018 برقم الجلوس والرقم الوطني لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في السودان.

وزارة التربية والتعليم السودانية نشرت رابط فحص مباشر لنتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2018 لجميع المحافظات السودانية، والتي يترقب لها آلاف الطلاب في السودان.

فقد تمكنت جميع لجان تصحيح أوراق الامتحانات في السودان من الانتهاء فعليا من تصحيح أوراق امتحانات السودانية، يوم 15 مايو 2018، وجاري الان عملية تدقيق النهائية لاوراق الامتحانات قبيل نشرها عبر كنترول الوزارة التربية والتعليم السودانية.

وزارة التربية والتعليم أكدت أنها تعلن عن نتيجة الشهادة السودانية 24 يونيو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

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