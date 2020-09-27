تراند اليوم : نتائج الكرخ الثانية نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق

نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق ،عقدت وزارة التربية العراقية مؤتمراً صحفياً في إطار الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول في العراق، جاء ذلك بعد حالة من الترقب الذي إنتاب عموم طلبة وطالبات الثالث متوسط في مختلف المحافظات العراقية، والذين عبروا في وقت سابق عن إستياءهم بسبب تأخر الإعلان عن النتيجة .

وكان مصدر مطلع داخل وزارة التربية العراقية، صرح لوسائل إعلام محلية، أن سبب التأخر في الإعلان عن النتيجة يأتي ضمن جهود طواقم ولجان الوزارة في تحري الدقة والموضوعة في عملية التصحيح، والتي تمت على عدة مراحل وهي التصحيح والمراجعة والتدقيق، ومن ثم رصد الدرجات على الحاسب الآلي .

وجاء إعلان النتائج لُيشكل بهجة وفرحة لدى طلبة الثالث متوسط بمختلف الفروع، وفي كافة محافظات العراق، حيث فاقت نسبة نجاح هذا العام، العام الماضي، والتي تأتي ضمن جهود طواقم وإدارات وزارة التربية العراقية، للخروج بالعملية التعليمية والموسم الدراسي الحالي على أكمل وجه وبأفضل الطرق والوسائل .

وعقب الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط في العراق، إنطلقت الأهازيج والأفراح العراقية التي تُمثل عادات وتقاليد وإرث الشعب العراقي الأصيل، من خلال إطلاق الأغاني التي تُعبر عن النجاح داخل بيوت الطلبة المتفوقين، إضافة إلى توزيع الأهالي الحلوى على الأصدقاء والجيران، وتبادل الزيارات والتهاني والتبريكات .

من جانبه أتاح موقع وزارة التربية العراقية، خدمة الإستعلام عن نتيجة الثالث متوسط الدور الأول في العراق، عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وإختيار إسم المحافظة والفرع الأدبي أو العلمي أو التجاري، أو الشرعي، ومن ثم كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب .

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موقع الناجح نتيجة الثالث متوسط الدور الاول في العراق

وإلى جانب موقع وزارة التربية العراقية، تنشط عدة مواقع رسمية مُعتمدة من قبل الوزارة، تتيح خدمة الحصول على نتيجة الثالث متوسط الدور الاول في العراق، ومنها موقع الناجح عبر هذا الرابط ، إلى جانب موقع السومرية نيوز عبر هذا الرابط .