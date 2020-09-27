تراند اليوم : فيديو المدرس المتحرش .. فيديو المدرس المتحرش بالطفله في المقطم

أثار فيدو المدرس المتحرش بالطفلة بالمقطم جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع المدرس المتحرش، وفي تفاصيل الحادثة، كشفت تحريات المباحث عن مفاجأة مدوية في واقعة المدرس المسن المتحرش بطفلة في المطقم، وهي أن عمر المدرس 76 عاماً، وأنه تحرش بالطفلة وقت حصة درس خصوصي لها داخل المنزل.

وتستمع النيابة لأقوال المدرس ومواجهته بفيديو التحرش، في الجريمة المتداولة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتواصل النيابة مواجهة المتهم بجريمته النكراء التي تسببت في حالة غضب عارمة ظهرت من خلال آلاف الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على المدرس المتحرش بعد أقل من 12 ساعة من ظهور فيديو التحرش بطفلة لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، حيث تبين أنه مدرس.

وفحصت قوات الأمن الفيديو الذي يظهر فيه المدرس أثناء تحرشه بالطفلة، ومدته دقائق، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المدرس المسن، ومكان بث الفيديو، حيث تبين أنه من منطقة الخليفة.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش وجارٍ العرض علي جهات التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، وتحفظت القوات على الفيديو.

وتصدّر هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش"، موقع "تويتر"، خلال الساعات الأخيرة من مساء اليوم، بعد الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، ويظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها من فمها، في غرفة مغلقة عليهما، وقام الشخص الذي التقط الفيديو بتصوير المدرس من النافذة المقابلة له، ورفعه على موقع "تويتر" ليتحول إلى هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش".