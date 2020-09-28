تراند اليوم : تفسير حلم ضرب الميت للحي ..2020

تفسير حلم ضرب الميت للحي هو التفسير الذي زاد اهتمامنا به لنوافيكم إياه هنا في مقالنا، حيثُ الأمر مُفزع بالنسبة للكثير من الناس، ومن يرى في المنام أنّه قد ضرب أحد الأموات، سواء أكانوا من أقاربه أن من غيرهم نجد بأنّه متوتّر ومشغول البال، حيثُ يسعى للبحث عن تفسير حلم ضرب الميت للحي على الانترنت، وفي كتب التفسير المختلفة..

* تفسير حلم ضرب الميت للحي لابن سيرين..

ابن سيرين هو واحد من الأعلام التي لطالما اهتمّوا بالأحلام وبتفسيراتها، الأمر الذي جعلنا نحن في المركز أن نُطلعكم على كافة التفسيرات التي جاءت في كتاب ابن سيرين لتفسير الاحلام، وكان من بينها تفسير حلم ضرب الميت للحي ضرب الميت للحي في المنام فهو دليل الرضي و المغفرة فالميت يضرب الحي تعبيرا عن شكر لإحسان أصابه من الحي في الحياة و الميت يضرب الفتاة في حلمها ليبشرها بالزواج و هو يضرب الحي ليكون له حظ كبير في الدنيا و الرؤيا عموما خير.

يقول الإمام ابن سيرين بأن رؤية الضرب في الحلمومما جاء في تفسير رؤية الضرب في الحلم والمنام بأنها تشير الى الرغبة في تغيير الحال والدعوة الى بعض الأمور تشير الى الخير والمنفعة التي ينالها الشخص المضروب ولقد ذكر بعض المفسرون بأن رؤية الضرب تشير الى الدعاء والسخط الذي ينتاب الضارب من المضروب لقد ذكر كل من الإمام ابن سيرين والإمام النابلسي بأن الذي يرى في حلمه تعرضه للضرب من أحد الأشخاص الذين وافتهم المنية في الواقع فإن الرؤية تشير الى الفأل السيء والذي لا خير فيه، فالذي يرى أن أحد الأشخاص الذين ماتوا في الواقع يقوم بضربه في المنام فإن الرؤية تشير الى الذنوب والمعاصي التي ارتكبها الرائي وغرق بها أو أنه ينوي فعلها في اليقظة أو أن الرؤية تشير الىالتوفيق واليسر الذي يجده الرائي في سفره إن كان ممن يعزمون على السفر، والذي يرى في حلمه بأنه يقوم بضرب أحد الأشخاص الأموات في الواقع فإن رؤيته تشير الى قوة ايمانه وسمو أخلاقه وزهده في الدنيا وحسن تعامله مع الناس.الآن وبعد أن أطلعناكم على تفسير حلم ضرب الميت للحي، نأمل أن تكون الرؤية قد اتّضحت، وأن تكون سريرتكم اطمأنّت، فهي التفسيرات الحقيقية التي وردت في كتاب إبن سيرين.