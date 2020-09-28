تراند اليوم : نتائج قبول الجوازات

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نتائج قبول الجوازات أعلنت عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وهي نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي ) للرجال.
شروط المطلوبة :-
1- الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6:00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات على طريق الدمام حسب الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:
2 - احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (ابشر ـ التوظيف).
3 - احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.
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4 - احضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقه منها.
5 - إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي، دورات في اللغات الأجنبية، لغة الإشارة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف).
6 - إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها.
7 - احضار (4) صور حديثة (مقاس4x6) مكشوف الرأس.
8 - احضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.
ملاحظة هامة :-
- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.
- يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع إصطحاب المرافقين
الاسماء :-