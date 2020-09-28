تراند اليوم : جمع كلمة عندليب

تدور عمليات بحث موسعة عن جمع كلمة عندليب من قبل العديد من طلاب المدارس والجامعات العربية ، حيث تعتبر كلمة عندليب هي اسم هو طائر ينتمي إلى صائدة الذباب ، طول جسم العندليب يتراوح بين 15 إلى 16.5 سم وهو ذو بطن لونه بني فاتح أو رمادي, ظهره بني وذنبه بني يميل إلى الحمرة. يعيش في التشققات الموجودة في الأبنية. ويقوم ببناء عشه من القش. وتبيض أنثاه العديد من البيض. ويتغذى على الحشرات كالديدان وعلى الحبوب.

صوت الذكر مشهور جدا وعال ومتنوع التصفير خاصة في موسم التكاثر. بالرغم من انه يغني طول النهار, فهو يغني بصورة غير عادية بالمساء ويجعل هذا تغريده بارزا لأن القليل من العصافير تلك التي تغني في مثل هذا الوقت. وتشير الأبحاث الأخيرة إلى أن العصافير تغني بصوت أقوى في المناطق المسكونة وخاصة المدن أكثر من غيرها وذلك حتى تتغلب على الضجة.

(الجمع: عنادل )