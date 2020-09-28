تراند اليوم : تفسير حلم الماء في البيت لابن سيرين والنابلسي وابن كثير ..2020

كثير ما تراود الانسان عدد من الاحلام بعضها مزعج وبعضها جيد ، الا ان الانسان يبقى في حيرة من أمره محاولا بشتى الوسائل الاطلاع على تأويل الجيد وتفسير احلامه من قبل اناس متخصصين بالتفسير، حيث نستعرض لكم اليوم تفسير حلم رؤية الماء في المنزل لأشهر المفسرين وهو كالتالي :-

تفسير حلم الماء :-

تفسير حلم رؤيا الماء لابن سيرين : يدل على الإسلام والعلم وعلى الحياة والخصب والرخاء لأن به حياة كل شيء كما قال الله تعالى { لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه } وربما دل على النطفة لأن الله تعالى سماها ماء والعرب تسمي الماء الكثير نطفة ويدل على المال لأنه يكسب به فمن شرب ماء عذباً صافياً من بئر أو سقاء ولم يستوعب آخره، فإن كان مريضاً أفاق من علته ودامت حياته ولم تتعجل وفاته، وإن لم يكن مريضاً تزوج إن كان عازباً لتلذذه بشربه ونزول الماء من أعلاه إلى ذكره، وإن كان متزوجاً ولم ينكح أهله في ليلة اجتمع معها وتلذذ بها، وإن لم يكن شيء من ذلك أسلم إن كان كافراً ونال علماً إن كان صالحاً وللعلم طالباً وإلا نال ديناً حلالاً إن كان تاجراً إلا أن يدخل على الماء ما يفسده فيدل ذلك على حرامه وإثمه مثل أن يشربه من دور أهل الذمة فإما علم فاسد أو وطء رديء أو مال خبيث.ومن رأى كأن الماء كدراً أو مراً أو فاسداً، فإنه يمرض أو يفسد كسبه أو يتمرر عيشه أو يتغير مذهبه لكل إنسان على قدره وما يليق به وبالمكان الذي شرب منه والإناء الذي كان فيه، وأما من حمل ماء في وعاء، فإن كان فقيراً أفاد مالاً، وإن كان عازباً تزوج، وإن كان متزوجاً حملت زوجته أو أمته منه إن كان هو الذي أفرغ الماء في الوعاء أو زوجته أو خادمه من بئره أو وزيره أو قريبه.وأما جريان الماء في البيوت ودخوله إلى الدور فلا خير فيه، فإن كان ذلك عاماً في الناس دخلت عليهم فتنة أو مغرم أو سبي أو أسقام أو طواعين، وإن كان ذلك في دار مخصوصة نظرت في أمرها، فإن كان فيها مريض مات فسعى الناس إليه في نعيه بالبكاء والدموع، وكذلك إن سالت في البيت ميازيب أو انفجرت فيه عيون، فإنها عيون باكية على موت المريض أو عند وداع المسافر أو في شر ومضاربة بين ساكنيه أبلاء يحل فيه من مرض أو سلطان.وجريان الماء أو ركوده يدل على اجتماع جمع من الناس، وجريانه في أماكن النبات يؤذن بالخصب وكثرته وغلبته على المساكن والدور من عيون الأرض أو سيولها بلاء من الله عز وجل على أهل ذلك المكان إما طاعون جارف أو سيف مبيد إن تهدمت له المساكن وغرق فيه الناس وإلا كان عذاباً من السلطان أو جائحة من الجوائح.وإن رأى أنه أعطي ماء في قدح دل ذلك على الولد، وإن شرب ماء صافياً في قدح نال خيراً من ولده أو زوجته لأن الزجاج من جوهر النساء والماء جنين، وقيل من رأى كأنه يشرب ماء سخناً أصابه غم.وإن رأى أنه ألقى في ماء صاف سر مفاجأة، وقيل إن عين الماء لأهل الصلاح خير ونعمة لقوله تعالى { فيهما عينان تجريان } ولغير أهل الصلاح مصيبة.وانفجار الماء من حائط حزن من الرجال مثل أخ أو صهر أو صديق.وإن رأى أن الماء انفجر وخرج من الدار، فإنه يخرج من الهموم كلها، وإن لم يخرج منها، فإنه هم دائم، فإن كان ذلك المكان صافياً فهو حزن في صحة جسم، وهذا كله في العين إذ لم تكن جارية، فإن كانت جارية فهو خير جار لصاحبه حياً وميتاً إلى يوم القيامة، وقيل من رأى كأن في داره عين ماء جارية، فإنه يشتري جارية، وإذا رأى كأن عيوناً انفجرت، فإنه ينال أموالاً في توبيخ والماء الحار الشديد الحرارة إذا رأى كأنه استعمله بالليل أو بالنهار أصابته شدة من قبل السلطان، وإذا رأى كأنه استعمله بالليل أصابه فزع من الجن، والماء الكدر عسر وتعب وشربه مرض، وزبد الماء مال لا خير فيه، ومن شرب من ماء البحر وهو كدر أصابه هم من الملك.ومن رأى كأنه نظر في ماء صاف فرأى وجهه فيه كما يراه في المرآة، فإنه ينال خيراً كثيراً.وإن رأى وجهه فيه حسناً، فإنه يحسن إلى أهل بيته، وصب الماء إنفاق المال في غير ظروفه من صرة أو ثوب دليل الغور لأنه يظن أنه أحرزه ولم يحرزه، والوضوء من ماء لا يكره صافياً كان أو كدراً حاراً أو بارداً بعد أن يكون نظيفاً يجوز به الوضوء لأن الوضوء أقوى في التأويل من مخارج الماء واختلافه، ويكره من العيون ماء كدر لم يجر.ومن رأى كأنه شرب ماء كثيراً أكثر من عادته في اليقظة، فإن عمره يطول، وقيل إن شرب الماء سلامة من العدو ومضغه معالجة الكد والشدة في المعيشة، وبسط اليد في الماء تقليب مال وتصرف فيه.ومن رأى أنه في ماء عميق كثير ونزل فيه فلم يبلغ قعره، فإنه يصيب دنيا كثيرة ويتمول، وقيل بل يقع في أمر رجل كبير.وسئل ابن سيرين عن إمرأة رؤي لها إنها تسقي الماء، فقال لتتق الله هذه المرأة ولا تسعى بين الناس بالكذب.وجاءه رجل، فقال رأيت كأني أشرب من خرق ثوبي ماء لذيذاً بارداً، فقال اتق الله ولا تخلون بامرأة لا تحل لك، فقال إنما هي إمرأة خطبتها إلى نفسي.ومن رأى كأنه يشرب ماء كثيرأ عذباً كان طول حياة وطيب عيش، فإن شربه من البحر نال مالاً من الملك، وإن شربه من النهر ناله من رجل حاله في الرجال كحال ذلك النهر في الأنهار، وإن استقاه من بئر أصاب مالاً بحيلة ومكر ومن رأى أنه يستقي ماء ويسقي به بستاناً وحرثاً أفاد مالاً من امرأة، فإن أثمر البستان أو سنبل الزرع أصاب من تلك المرأة مالاً وولداً وسقي البستان والزرع مجامعة امرأته.

والنابلسي فسر حلم رؤيا الماء : أنه في المنام حياة طيبة، فمن رآه في داره فهو سعادة ومال مجموع وغنيمة وزواج، لقوله تعالى { وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً } ومن رأى أن الماء صاف غزير رخص السعر وبسط العدل، ومضغ الماء يدل على شدة الكد في المعيشة، والشرب منه سلامة من العدو، وسنة مخصبة لشاربه، وإن شرب في النوم من الماء أكثر مما كان يشرب في اليقظة دل على طول عمر.وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: الماء في النوم فتنة في الدين، لقوله تعالى { ماء غدقاً لنفتنهم فيه } وهو بلاء، لقوله تعالى { إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده } ومن رأى أنه يعطى ماء في قدح، كان ذلك دليل ولد.ومن رأى أنه يشرب في قدح ماء صافياً نال خيراً من ولده وزوجته، وإن الزجاج من جوهر النساء، والماء جنين.ومن رأى أنه يشرب ماء ساخناً، أصابه غم شديد.ومن رأى أنه في ماء فهو فتنة وبلاء وغم.ومن رأى أن له خابية ماء صاف فهو مال موروث.ومن رأى أنه يستقي الماء فهو يسعى بين الناس بالكذب، والماء الراكد حبس، والماء الفاسد عيش نكد، والماء الحار إذا استعمل في النهار عذاب وعقوبة، وإذا استعمل في الليل فهو فزع من الجن، والماء المالح كد في المعيشة، والماء الكدر مال حرام، والماء الأسود خراب، والماء الأصفر مرض.ومن رأى أنه يشرب ماء البحر أصابه هم من الملك أو مرض، وقيل الماء الكدر سلطان جائر، ومن اغتسل في ماء كدر وكان في شدة تخلص منها، وإن كان مريضاً شفاه الله تعالى، وإن كان سجيناً نجا، والماء المالح غم.ومن رأى أنه يمشي فوق الماء، فإن ذلك قوة الإيمان واليقين بالله تعالى، وقيل إنه يسافر، أو يخاطر، ومن وقع في ماء عميق فإنه يصيب دنيا، ويتمول منها، وإن الدنيا بحر عميق، وقيل ينال سروراً ونعمة.ومن رأى أنه نظر في ماء صاف فرأى فيه وجهه حسناً فإنه يحسن إلى أهله وجيرانه.ومن رأى أنه صب ماء في بحر فإنه ينفق على امرأة، والماء الغالب هم وعذاب وفتنة.ومن رأى أن الماء قد زاد في بلدة وجاوز الحد فتقع هناك فتنة عظيمة واختلاف ويهلك الأشرار، والماء العذب رزق حلال وطيب قلب وعلم وحياة لمن أشرف على الموت، لقوله تعالى { وجعلنا من الماء كل شيء حي } وربما دل الماء على الزوجة للعازب، وعلى الزوج للعازبة. وربما دل شرب الماء على مشروب الفقراء، ومن صار الماء العذب مالحاً ارتد عن دينه أو تعسرت أموره، وإن حمل ماء في وعاء حملت زوجته، وزيادة الماء في أوان نقصه أو نقصه في أوان زيادته دليل على الجور والغلاء، وانفجار الماء في مكان هم وغم، والماء الأخضر مرض طويل، ومن شرب ماء أسود ذهب بصره.ومن رأى أنه أريق عليه ماء ساخن فإنه يسجن، أو يمرض، أو يصيبه هم شديد أو فزع من الجن.ومن رأى أن ثيابه ابتلت بالماء فإنه يقيم على سفر، أو يحبس عن أمر قد هم به.ومن رأى أنه حمل ماء في صرة أو ثوب أو فيما لا يمكن حمل الماء فيه فإنه في غرور من ماله أو حاله أو حياته.ومن رأى أنه أعطي ماء في كأس وكانت له إمرأة حامل وانكسر الكأس، فإن المرأة تموت، وإن ذهب الماء ولم ينكسر الكأس، فإن الولد يموت وتسلم المرأة، والاغتسال بالماء البارد توبة، وشفاء من المرض، وخروج من الحبس وقضاء الدين والأمن من الخوف، ومن استقى ماء من بئر أصاب مالاً بحيلة ومكر.

كما فسر ابن شاهين حلم رؤيا الماء وقال : حياة ورزق ومعيشة وراحة وطهور ومنفعة ونعمة وصفاء وموت وهلاك وهم وغم وحزن وولد وعدل وفتنة وغنيمة ومال مجموع ورخص في الأسعار.وقال ابن سيرين الماء حياة لقوله تعالى { وجعلنا من الماء كل شيء حي } فمن شرب من ماء مطلق فإنه حياة طيبة ورؤياه خير ومنفعة، وإن كان كدراً فضد ذلك، وقيل الماء الحار ضعف وحزن.ومن رأى أنه أخذ ماء بثوبه فإنه نقص في ماله ودنياه.ومن رأى أنه أخذ ماء في إناء جديد زجاج فشربه فإن إمرأته تحمل، وإن كسر ماتت الأم وسلم الولد، وإن كان بخلاف ذلك فضد ذلك.ومن رأى أنه أعطى أحداً ماء بغير ثمن فإنه يفعل المعروف، وربما تسبب لمكان في عمارة.ومن رأى أن بيده قدحا يشرب منه ماء من أي مكان كانت جارية فيه المياه أو راكدة فإنه يصيبه بلاء ومحنة.ومن رأى ماء يصب بمكان فإنه يؤول على خصب تلك الأرض في تلك السنة لقوله تعالى { إنا صببنا الماء صبا }ومن رأى أن في داره ماء على أي وجه كان وهو صاف فإنه حياة طيبة وربح ومعيشة، وإن كان بخلافه فتعبيره ضده.ومن رأى أنه في ماء وهو قوي البدن فإنه يؤول على اشتغاله بأمر صعب من جهة ملك ويكون قوله مقبولاً، خصوصاً إن كان منسوباً لذلك الأمر.ومن رأى أنه دخل ماء وهو بثيابه ولم تبتل أو كان مستوراً فإنه يؤول بقوة الدين وصحة اليقين والتوكل على الله في جميع الأمور وتكون أموره مستقيمة في الدنيا والآخرة.ومن رأى أنه حول الماء إلى مكانه أو بستانه فإنه يدل على نكاح إمرأة أو تسر بسرية.ومن رأى أحداً دفق عليه الماء فإنه يحصل له منه خير ومنفعة، وإن كان الماء كدراً أو مكروهاً في الطعم والرائحة فتعبيره ضده.وبالمجمل فإن رؤيا المياه يؤول على أوجه يقين صادق وقوة وأمر صعب ومنادمة الأكابر وعمل من وجه ذي سلطان.ومن رأى أنه أعطى ماء في قدح يرزق ولداً.وإن رأى أنه يشرب من قدح ماء صافياً نال خيراً من أهله وولده والقدح الزجاج رجل، وإن كان من معدن أو جوهر فهو امرأة.ومن رأى أنه شرب ماء من قدح ولم يسعه فإن رؤياه تدل على نشوز امرأته.ومن رأى أنه شرب ماء أكثر مما يشربه في اليقظة فإن عمره يطول، وإن شرب الماء صافياً فإنه يدل على سلامته من عدو ودفع كد وشدة في المعيشة وبسط اليد في الماء تصرف في الأمور.وقال ابن سيرين إن رأت إمرأة إنها تسقي الماء فإنها تمشي بين الناس بالكذب.وأما الماء الراكد في التأويل فاضعف من الجاري وقيل حبس لمن رأى أنه وقع فيه.والماء المالح غم وهم والماء الكدر سوء معيشة.ومن رأى في داره ماء أسود فإنه يؤول بخراب الدار وشربه يدل على العمى والماء الفاسد مال حرام.والماء الأصفر مرض شديد يحتاج إلى معالجة كبيرة، وربما أدى إلى الهلاك.ومن رأى أن الماء غار، فإن كان ملكاً فإنه يعزل ورؤياه لغير الملوك ذلة وعدم إعانة لقوله تعالى { قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين } وأما الماء الحار الشديد فغم من جهة سلطان جائر، فمن رأى أنه استعمله بالليل أصابه فزع من الجن، وإن كان كدراً فهو دهش، وقيل المياه الكدرة من حيث الجملة سلطان جائر وكل ما تجري عليه المياه ينسب إلى الشدة.ومن رأى أنه نظر في ماء صاف فرأى وجهه فيه حسناً فإنه يحسن إلى أهل بيته وصب الماء إنفاق مال وجريانه من تحت القناطر خير لرجل يتوصل به الناس إلى مقاصدهم.ومن رأى أنه أخذ ماء من قنطرة فإنه يستفيد مالاً من مثل ذلك الرجل.ومن رأى أنه يحول ماء بحر دل على حصول مال بواسطة رجل قليل الدين.ومن رأى أنه أحرز ماء بمالاً يمكن الحرز فيه فإنه يعتمد على من لا ينفعه.وأما الماء إذا كان في شيء من الأواني فيؤول بكل واحد على قدر ما يأتي في فصله.ومن رأى ماء محرزا في شيء من الأشياء فهو دليل عمره فما شربه منه وكان قدر ما مضى من عمره، وإن تأخر منه شيء تؤول على قدره، وإن شرب الجميع دل على فراغ أجله. وأما جميع المياه التي تستخرج بالعلاج من أي شيء كان فهو رزق ومنفعة.

الماء هو في المنام حياة طيبة، فمن رآه في داره فهو سعادة ومال مجموع وغنيمة وزواج، لقوله تعالى: " وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً " . ومن رأى: أن الماء صاف غزير رخص السعر وبسط العدل، ومضغ الماء يدل على شدة الكد في المعيشة، والشرب منه سلامة من العدو، وسنة مخصبة لشاربه، وإن شرب في النوم من الماء أكثر مما كان يشرب في اليقظة دل على طول عمر.

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وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: الماء في النوم فتنة في الدين، لقوله تعالى: " ماء غدقاً لنفتنهم فيه ". وهو بلاء، لقوله تعالى: " إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده " .

ومن رأى: أنه يعطى ماء في قدح، كان ذلك دليل ولد.

ومن رأى: أنه يشرب في قدح ماء صافياً نال خيراً من ولده وزوجته، وإن الزجاج من جوهر النساء، والماء جنين.

ومن رأى: أنه يشرب ماء ساخناً، أصابه غم شديد.

ومن رأى: أنه في ماء فهو فتنة وبلاء وغم.

ومن رأى: أن له خابية ماء صاف فهو مال موروث.

ومن رأى: أنه يستقي الماء فهو يسعى بين الناس بالكذب، والماء الراكد حبس، والماء الفاسد عيش نكد، والماء الحار إذا استعمل في النهار عذاب وعقوبة، وإذا استعمل في الليل فهو فزع من الجن، والماء المالح كد في المعيشة، والماء الكدر مال حرام، والماء الأسود خراب، والماء الأصفر مرض.

ومن رأى: أنه يشرب ماء البحر أصابه هم من الملك أو مرض، وقيل الماء الكدر سلطان جائر، ومن اغتسل في ماء كدر وكان في شدة تخلص منها، وإن كان مريضاً شفاه الله تعالى، وإن كان سجيناً نجا، والماء المالح غم.

ومن رأى: أنه يمشي فوق الماء، فإن ذلك قوة الإيمان واليقين بالله تعالى، وقيل إنه يسافر، أو يخاطر، ومن وقع في ماء عميق فإنه يصيب دنيا، ويتمول منها، وإن الدنيا بحر عميق، وقيل ينال سروراً ونعمة.

ومن رأى: أنه نظر في ماء صاف فرأى فيه وجهه حسناً فإنه يحسن إلى أهله وجيرانه.

ومن رأى: أنه صب ماء في بحر فإنه ينفق على امرأة، والماء الغالب هم وعذاب وفتنة.

ومن رأى: أن الماء قد زاد في بلدة وجاوز الحد فتقع هناك فتنة عظيمة واختلاف ويهلك الأشرار، والماء العذب رزق حلال وطيب قلب وعلم وحياة لمن أشرف على الموت، لقوله تعالى: " وجعلنا من الماء كل شيء حي ". وربما دل الماء على الزوجة للعازب، وعلى الزوج للعازبة. وربما دل شرب الماء على مشروب الفقراء، ومن صار الماء العذب مالحاً ارتد عن دينه أو تعسرت أموره، وإن حمل ماء في وعاء حملت زوجته، وزيادة الماء في أوان نقصه أو نقصه في أوان زيادته دليل على الجور والغلاء، وانفجار الماء في مكان هم وغم، والماء الأخضر مرض طويل، ومن شرب ماء أسود ذهب بصره.

ومن رأى: أنه أريق عليه ماء ساخن فإنه يسجن، أو يمرض، أو يصيبه هم شديد أو فزع من الجن.

ومن رأى: أن ثيابه ابتلت بالماء فإنه يقيم على سفر، أو يحبس عن أمر قد هم به.

ومن رأى: أنه حمل ماء في صرة أو ثوب أو فيما لا يمكن حمل الماء فيه فإنه في غرور من ماله أو حاله أو حياته.

ومن رأى: أنه أعطي ماء في كأس وكانت له إمرأة حامل وانكسر الكأس، فإن المرأة تموت، وإن ذهب الماء ولم ينكسر الكأس، فإن الولد يموت وتسلم المرأة، والاغتسال بالماء البارد توبة، وشفاء من المرض، وخروج من الحبس وقضاء الدين والأمن من الخوف، ومن استقى ماء من بئر أصاب مالاً بحيلة ومكر.