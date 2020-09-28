تراند اليوم : الشاي الأسود يساعد على تقوية العظام

أظهرت دراسة استرالية حديثة أن للـشاي فوائد كبيرة على العظام ، فهو يساعد على تقويتها والوقاية من الإصابة بالكسور ، ولاسيما كسور عظام الفخذ ،و أثبتت الدراسة أن الشاى هو سر العظام القوية، حيث أن ثلاثة أقداح منه يومياً تخفض إحتمال حصول الكسور بنسبة 30 بالمائة.

وأكدت نتائج الدراسة التي أجراها علماء من أستراليا، أن عظام هواة تناول الشاي أكثر متانة ما لدى الذين لا يتناولونه أو نادرا ما يفعلون ذلك وإستنادا الى هذه النتائج ينصح الباحثون بإدراج الشاي في قائمة المواد الغذائية المفيدة للوقاية من الكسور نظراً لفعاليته العالية.

وتابع فريق البحث خلال 10 سنوات حالات 1200 رجل وامرأة اشتركوا في هذه الدراسة كان متوسط أعمارهم عند بداية الدراسة 80 سنة.

وكان هؤلاء يسجلون بصورة دورية كل ما يتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات التي يتناولونه، وخلال هذه السنوات العشر سجل وقوع 288 كسراً بينها 128 في عظم الحوض،ولكن تبين أن الذين كانوا يتناولون ثلاثة أقداح شاي أو أكثر يوميا إنخفضت نسبة الكسور بينهم بـ30 بالمائة مقارنة بالآخرين.

وبحسب رأي الخبراء أن المواد الفلافونيدية الموجودة في الشاي تجعل العظام أكثر صلابة لأنها تعجل عملية ولادة خلايا جديدة وتبطئ عملية تآكل الخلايا القديمة.

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