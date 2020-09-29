نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث عروض ايكيا السعودية ومهرجان تخفضيات عرض 20 ريال أو أقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية ومهرجان تخفضيات عرض 20 ريال أو أقل نعرضها لكم بأدق التفاصيل،حيث يعد عرض “20 ريال أو أقل” هو أحدث العروض السعودية التي تنفرد بها ايكيا في مهرجان التخفيضات والخصومات، ونجد هذا العرض يشتمل على الكثير من معروضات ايكيا المتنوعة، من أواني لتقديم الطعام وأدوات للمطبخ، أو مستلزمات التخزين وأدوات تنظيم المنزل، حيث تتميز ايكيا بجودة ما لديها من معروضات ذات أسعار تتناسب مع مواصفات المنتج، كما تتميو بمنافستها لسائر أسعار العروض السعودية الأخرى.

احدث عروض ايكيا وتخفضيات عرض 20 ريال أو أقل

تجدون معنا فيما يلي أحدث التخفيضات المقدمة من ايكيا على مستلزمات التخزين والتنظيم، وأيضًا مستلزمات المطبخ وأواني الطعام، وبإمكانكم الإستفادة من تلك الخصومات والتمتع بما تحتويه من تخفيضًات تجدونها في كافة فروع ايكيا بالمملكة.

احدث عروض ايكيا على مستلزمات التخزين والتنظيم

حامل للأجهزة الذكية BERGENES، يلائم الجوالات والأجهزة اللوحية، بسعر خاص 10 ريال سعودي.

علاقات للملابس SPRUTTIG، عدد 10 قطع، بسعر خاص 10 ريال سعودي.

طقم حافظات لتخزين الطعام PRUTA، عدد 17 قطعة، بسعر خاص 19 ريال سعودي.

صندوق DRONA، مقاس 33×38×33 سم، بسعر خاص 16 ريال سعودي.

حقيبة تخزين PARKLA، مقاس 19×49×55 سم، بسعر خاص 8 ريال سعودي.

ماسورة لتعليق الملابس KOMPLEMENT، مقاس 100 سم، بسعر خاص 16 ريال سعودي.

عروض ايكيا الخاصة بمستلزمات المطبخ والأواني

طقم برطمان RAJTAN، مقاس 15، عدد 4 قطع، بسعر خاص 10 ريال سعودي.

قاعدة قدر HEAT، مقاس 19 سم، ، بسعر خاص 9 ريال سعودي.

مفرش أطباق SOAR، مقاس 37 سم، بسعر خاص 16 ريال سعودي.

حامل أدوات طعام ORDNING، مقاس 13.5 سم، بسعر خاص 10 ريال سعودي.

صحن جانبي OFTAST، مقاس 19 سم، بسعر خاص 3 ريال سعودي.

صينية للتقديم TILLGANG، مقاس 29×37 سم، بسعر خاص 5 ريال سعودي.

كوب للقهوة LJUMMEN، مقاس 7، بسعر خاص 2 ريال سعودي.

صينية للتفديم SAMMANAHANG، مقاس 20×28 سم، بسعر خاص 13 ريال سعودي.

قدمنا لكم أحدث الخصومات المقدمة من ايكيا السعودية بكل ما تتضمنه من تفاصيل، وما تحتويه من خصومات على أسعار أدوات وأواني المطبخ، وكذلك العروض المتعلقة بمستلزمات التخزين، والعروض متوفرة في كل فروع ايكيا الموجودة داخل السعودية.