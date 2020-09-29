نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشاف Ancient Earth خريطة قارات العالم القديم وتعرف على مدينتك قبل 240 مليون سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة Ancient Earth اكتشاف خريطة قارات العالم القديم وتعرف إلى مدينتك قبل 240 مليون سنة عبر Ancient Earth الخريطة مجانية على الإنترنت حيث يمكنك التحقق من قارات العالم القديم وكيفية تغير الأرض في آخر 750 عامًا.

الخريطة هي قاعدة بيانات على الإنترنت للديناصورات حيث يمكنك العثور على صور وحقائق حول Ancient Earth خريطة قارات العالم القديم قبل 240 مليون سنة عبر Ancient Earth الخريطة مجانية على الإنترنت حيث يمكنك التحقق من قارات العالم القديم وكيفية تغير الأرض في آخر 750 عامًا. أكثر من 1300 ديناصور. تدمج Ancient Earth قاعدة البيانات هذه مع خريطة ثلاثية الأبعاد مثل Google Earth.

تتيح لك هذه الخريطة الرجوع إلى الوراء ملايين السنين قبل 240 مليون سنة اكتشاف خريطة قارات العالم القديم في الماضي إلى الطحالب الخضراء الأولى والشعاب المرجانية والأصداف وما بعدها. يتيح لك اختيار حِقْبَة تطور رئيسة في آخر 750 مليون سنة ومعرفة كيف بدت الأرض في ذلك الوقت. يمكنك أيضًا البحث عن موقع حالي ومعرفة كيف تغير على مر السنين. هذه طريقة تفاعلية لاستكشاف تطور الأرض.

في البداية، تم فتح الخريطة قبل 240 مليون سنة. كان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه عصر الديناصوريات على الأرض. تحتوي الخريطة على نموذج أرضي ثلاثي الأبعاد في الوَسَط يمكنك تحريكه لاستكشاف مناطق مختلفة. على الجانب الأيمن، لديك خيارات لاختيار الحدث التاريخي والانتقال إلى ذلك. يمكنك أيضًا تبديل خيارات العرض من هناك مثل دوران الأرض والسحب وما إلى ذلك.

على الجانب الأيمن، حصل على شريط بحث حيث يمكنك إدخال الموقع الحالي أو الرمز البريدي. يؤدي الفعل من (ذلك) إلى تحديد هذا الموقع على الخريطة. ثم يمكنك القفز إلى العصور القديمة لترى كيف تم تغيير هذا الموقع الزائدة. تُظهر كل هذه الخرائط حدودًا سياسية يمكن أن تساعد في تتبع الأماكن بسهولة أكبر. يمكنك استكشاف الأعمار التالية بهذه الخريطة

First Green Algae

First Shells

First Coral Reefs

First Vertebrates

First Land Plants

First Land Animals

First Insects

First Reptiles

First Dinosaurs

First Flowers

First Primates

First Grass

First Hominids

Pannotia Supercontinent

Pangea Supercontinent

Triassic

Jurassic

Cretaceous

Dinosaur Extinction

يُظهر القفز إلى عصر ما عدد السنوات التي حدث فيها ذلك في الجزء العلوي من الخريطة. ثم في الزاوية اليمنى السفلية، يظهر حدثًا رئيسيًا خلال تلك الحِقْبَة. إذا كان الموقع الذي تبحث فيه يحتوي على أي حفريات قريبة، فإنه يعرض هذه المعلومات أسفل شريط البحث. من ذلك، يمكنك النقر فوق الحفرية للحصول على مزيد من المعلومات حول ذلك.

رابط الموقع : Ancient Earth

اكتشاف مفاجئ في وحش بحري “أرهب” المحيطات قبل 240 مليون سنة، كشف علماء الآثار عن الوجبة الأخيرة لوحش بحري عمره 240 مليون عام، ما أثار حيرتهم.

وتظهر أحفوره إكثيوصور تشبه الدلفين، وجدت في صخرة، أن المخلوق مزق زاحفا بحريا كبيرا آخر والتهمه، قبل وقت قصير من نفوقه.

ويقول الخبراء إن ألأحفوره توضح كيف كانت الكائنات الكبيرة تفترس الحيوانات الكبيرة الأخرى، في ذلك الوقت.

واكتُشفت البقايا بالفعل في عام 2010 في مقلع جَنُوب غرب الصين.