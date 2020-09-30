نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تخفيضات غسالات الصحون السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يري البعض ان غسالات الصحون ليس شئ ضروري ويرى البعض أنها ضرورية لما توفره من وقت ومجهود، وعلى وجه أخص وقت العزايم يكون لها أهمية ضرورية، ولذلك أصبح الكثير من الفتيات يهتمون بشراء غسالة الصحون قبل الزواج، لأنها تساعدهم في توفير الكثير من الوقت داخل المطبخ وتعمل على تنظيف الصحون بجودة عالية، ولكن أيضًا البحث عن غسالة صحون بإمكانيات جيدة وسعر مناسب يتطلب الكثير من الوقت والتعب، لتوفير الوقت عليكم نقدم لكم من خلال هذا المقال أحدث تخفيضات غسالات الصحون السعودية.

أحدث تخفيضات غسالات الصحون السعودية

نقدم لكم أسعار غسالات الصحون مع بعض المميزات بالمملكة السعودية مع أحدث التخفيضات للتمكن من اختيار الغسالة المناسبة لك سواء بالنسبة إلى الإمكانيات أو الأسعار، يمكنك شراءها من اون لاين من مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة بالمملكة مثل موقع اكسترا .

والأسعار والتخفيضات والماركات

غسالة صحون ماركة ميديا مع 14 مكان مخصص للتخزين + 9 برامج، بسعر 1149 بدلاً ريال من 650 ريال، غسالة صحون ماركة smeg بخمس برامج، بسعر 1399 ريال بدلاً من 2499 ريال مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال، غسالة صحون ماركة LG، تعمل بنظام البخار 10 برامج مع 14 حجرة للتخزين 3699 ريال بدلاُ من 2000 ريال مع هدية بقيمة 250 ريال، غسالة ماركة كاندي مصنوعة الاستيل، تضم 13 حجرة للتخزين مع 9 برامج بسعر 1599 ريال بدلاً من 2599 ريال، غسالة من العلامة التجارية اريستون، 7 برامج مع 14 خانة للتخزين بسعر 2419 ريال بدلاً من 3299 ريال، غسالة ماركة Whirlpool، عشر برامج، مع 14 مكان للتخزين، بسعر 3039 بدلاُ من 3299، جلاية صحون ماركة هوفر باللون الأبيض بخمس برامج، وتضم 12 وحدة للتخزين، بسعر 1179 ريال بدلاً من 1899 ريال، جلاية صحون باللون الفضي ماركة Beko مع 8 برامج بسعر 2199 ريال بدلاً من 2599 ريال، جلاية صحون من العلامة التجارية اريستون 9 برامج مع 14 وحدة للتخزين بسعر 3109 ريال بدلاً من 4299 ريال، غسالة صحون ماركة ويرلبول 11 برنامج بسعر 3679 ريال بدلاً من 4499 ريال، غسالة صحون ماركة أريستون 9 برامج مع 14 خانة للتخزين مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعر 2899 ريال بدلاً من 3999 ريال، غسالة ماركة كاندي 9 برامج 14 مكان للتخزين بسعر 1499 ريال بدلاً من 2399 ريال.