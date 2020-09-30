نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية واحدث تخفيضات بنده السعودية المستمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية 30 سبتمبر واحدث تخفيضات بنده السعودية المستمرة بكل الفروع، حيث تقدم هايبر بنده خصومات مميزة على المنتجات الغذائية، من لحوم وتسالي وبهارات، والعروض متجددة بشكل دائم ومستمر، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة أي فرع لبندة داخل المملكة.

عروض بنده الأسبوعية 30 سبتمبر واحدث تخفيضات بنده السعودية المستمرة

عروض بنده الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية تبدأ من يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020م، الموافق 13 صفر 1442هـ، والعروض مستمرة على اللحوم والتوابل والبهارات، وكذلك التسالي والمقرمشات، وكافة العروض متاحة بجميع فروع هايبر بندة داخل المملكة.

عروض بنده الأسبوعية على اللحوم

مكعبات بقري كولومبي قليل الشحم، بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو، بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

مفروم بقري كولومبي قليل الشحم، بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو، بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

كفتة بقري كولومبي، بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو، بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

نقانق بقري كولومبي، بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو، بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

برجر بقري كولومبي، بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو، بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

إسكالوب بقري كولومبي، بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو، بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

روستو بقري كولومبي، بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو، بدلًا من 399.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية على الدجاج

أفخاذ دجاج اليوم، وزن 500 جرام، بسعر 6.95 ريال سعودي للطبق، بدلًا من 10.25 ريال سعودي.

أجنحة دجاج اليوم، وزن 900 جرام، بسعر 8.95 ريال سعودي للطبق، بدلًا من 10.75 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج كاملة اليوم، وزن 1000 جرام، بسعر 15.50 ريال سعودي للطبق، بدلًا من 20.75 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية على الاسماك

سمك قاروص بحري، بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

ستيك سلمون نرويجي، بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.

فيليه سلمون، بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده الأسبوعية على التوابل

كركم مطحون، بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو.

كزبرة مطحونة، بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

زعتر أحمر إكسترا، بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده الأسبوعية على المكسرات

جوز أمريكي، بسعر 64.95 ريال سعودي للكيلو.

بذور دوار الشمس صيني بالليمون مملح، بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده الأسبوعية المتجددة دوماً ما تجدونها معنا، حيث عرضنا اليوم احدث الخصومات الخاصة باللحوم، والدجاج، والأسماك، والتوابل، والمكسرات، والعروض تجدونها في فروع بنده المتوفرة في السعودية.