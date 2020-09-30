نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض بنده السعودية والأسبوعية على منتجات العناية الشخصية حتى 6 أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض بنده السعودية، والعروض الأسبوعية على كافة منتجات العناية الشخصية، والتي تتضمن عروض بأسعار خيالية على منتجات العناية بالشعر، البشرة، الجسم، وذلك بدءًا من 30 سبتمبر 2020 حتى 6 أكتوبر 2020، وتخفيضات وخصومات لفترة محدودة طوال هذه الأيام، لذلك بادروا بالحصول على أفضل منتجات العناية الشخصية، وإستفيدوا من الخصومات الهائلة لعروض بنده الأسبوعية.

العروض الأسبوعية لبنده السعودية على منتجات العناية الشخصية

تمتعوا بالعروض الأسبوعية لبنده السعودية بدءًا من يوم الأربعاء 30 سبتمبر حتى الثلاثاء 6 أكتوبر، وذلك على كافة منتجات العناية الشخصية، تابعونا في النقاط القادمة لمعرفة هذه العروض.

تخفيضات بنده السعودية على منتجات العناية بالبشرة

تشمل عروض هايبر بنده السعودية لمنتجات العناية بالبشرة ماسكات، مرطبات، كريمات، ومجموعات لروتين كامل للعناية بالبشرة بشكل يومي، تابعونا لمعرفة أقوى عروض منتجات العناية بالبشرة.

ماسكات ورقية للبشرة من تروبيكال آيلاند، تجعل بشرتكِ أكثر نعومة، ترطيب، نظافة، وأيضًا خالية من التجاعيد، فقط بسعر 11.75 ريال سعودي للماسك الواحد.

ماسكات ورقية لتقشير البشرة من ماريون، عرض 1+1 فقط بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 27.90 ريال سعودي.

مجموعة العناية بالبشرة من ماريون بخلاصة صفار البيض، فقط بسعر 29.75 ريال سعودي لغسول رغوة البيض المنظف للبشرة من ماريون، وبسعر 20.25 ريال سعودي لتونيك ماريون، وبسعر 15.95 ريال سعودي لماسك ماريون للبشرة.

مرطب للشفاه من فازلين بخلاصة الصبار، عرض 1+1 فقط بسعر 11.50 ريال سعودي.

غسول كلين أند كلير يومي مقشر للبشرة أو مقشر يومي للبشرة أو مزيل للميك اب أو غسول يومي منعش للبشرة، 150 مل، بسعر 21.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.

عروض منتجات العناية بالشعر في هايبر بنده السعودية

بادروا بإقتناء أفضل منتجات العناية بالشعر، من عروض شامبو، بلسم، كريمات تصفيف للشعر، لشعر أكثر نعومة، ولامع مثل سلاسل الذهب، بالإضافة إلى الخصومات الرائعة على جميع منتجات الشعر كالزيوت، والصبغات.

صبغة للشعر من بيجين للنساء، خالية من الأمونيا، عرض 1+1 بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 43.90 ريال سعودي.

شامبو من سايوس، 500 مل، أو بلسم، بسعر 14.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.

كريم للشعر من هيمالايا بالبروتين، 140 مل، عرض 1+1 بسعر 9.50 ريال سعودي بدلًا من 19 ريال سعودي.

كريم تصفيف الشعر 140 مل من فاتيكا، عرض 1+1 بسعر 11.95 ريال سعودي.

شامبو 400 مل من فاتيكا أو بلسم، بسعر 11.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.

شامبو برت بلس 600 مل، فقط بسعر 18.50 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

أحدث عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالجسم

إستفيدوا بأقوى عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالجسم، بروائح عديدة، ومنعشة، ومن هذه العروض:

رول اون مزيل العرق من فا، 50 مل، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 14.75 ريال سعودي.

ستيك مزيل العرق من ريكسونا وزن 40 جرام، بخاخ مزيل العرق للرجال 150 مل، بخاخ مزيل العرق للنساء 150 مل، رول أون مزيل العرق 50 مل، بسعر 10.50 ريال سعودي للمنتج الواحد.

بخاخ مزيل للعرق من نيفيا 200 مل، فقط بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

سائل إستحمام من دوف، 250 مل، بسعر 16.95 ريال سعودي.

جل إستحمام من نيفيا، 250 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 20.50 ريال سعودي.

عرض 4 عبوات من صابون فا بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 15.80 ريال سعودي.

جل إستحمام من فا، 250 مل، عرض 1+1 بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 37.50 ريال سعودي.

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