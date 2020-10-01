انت الان تتابع تفاصيل خبر فرح عزبة عفيفي بالدقهلية يتحول إلى فوضى وتصرفات غريبة ..العريس يضرب عروسه ويقطع فستانها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فرح عزبة عفيفي بالدقهلية كان يسير على أحسن ما يكون والفرحة تعمّ المكان وسط الغناء والرقص والموسيقى، وبلمح البصر يتحول الفرح إلى فوضى وساحة معركة، فالأخوة يضربون بعضهم البعض والعريس يضرب عروسه ويقطع فستانها، والجميع يقومون بتصرفات غريبة وجنونية وغير منطقية، والأغرب من ذلك كله دون معرفة سبب واضح لكل ذلك، واستمر 8 من الموجودين في الفرح بقيامهم بتلك التصرفات، ومنهم إحداهن خلعت طرحتها وبدأت تشد بشعرها، وأخرى أخذت تضرب أطفالها بعنف شديد ، وأخرى جرت مسرعة لتجلس في المقابر.

فرح عزبة عفيفي

ليلة غريبة لن تنسى

ما حصل في تلك الليلة بعزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية مركز ميت غمر، سيبقى عالقًا في أذهان الحاضرين في الفرح فترة طويلة، بل سيبقى في ذاكرة أهل القرية جميعًا، حيث حلت اللعنة على الجميع بتلك الليلة وما زالت آثارها مستمرة حتى الآن.

ورغم محاولات عدد من المشايخ لعلاج ما حصل ولكنهم فشلوا بزعم أن هناك قوى أكبر منهم حسب قولهم، وتوجهت الشكوك جميعها إلى وجود سحر وتوجهت أصابع الاتهام إلى سيدة “سحر .ح.ش” والمعروفة باسم “ظاظا”، التي اتهمت بأنها هي من وضعت السحر في المشروب الذي قُدم للمعازيم، حيث كل من شرب منه، أُصيب بالجنون بتلك الليلة، وهو ما دعا أهالي القرية يتوجهون إلى منزل ظاظا وقاموا بحرق سيارتين كانتا واقفتين أمامه، وتم القبض على 11 شخصًا على إثر ذلك من الطرفين.

شهود عيان

وقال شهود عيان عن تلك الأحداث في فرح عزبة عفيفي وتلك الليلة الغريبة، أمورًا لا يصدقها عقل لأنها غير منطقية وتعتبر ضرب من الجنون، ومن هؤلاء خال العريس السيد عبدالجواد الذي قال في تصريحات لـ “صحيفة الوطن”: إن ” ظاظا تزوجت من نسيبه منذ نحو 18 سنة، على أساس أن تكون الزوجة الثانية له، إلا أنه بعد فترة بسيطة طلق زوجته الأولى وأصبحت “ظاظا” المتحكمة في زوجها والذي لديه 6 أبناء، فتركهم وساءت معاملته للجميع، وباع أرضه وميراثه، وأصبح هناك خصومة معه، “عملت سحر لزوجتي وهبلتها وشيخ قال مرات أبوكم هي السبب”.

وأضاف عبدالجواد: “حضرت ظاظا فرح ابن أختي (وهبه سامي) وكان يوم الجمعة الماضية ” فرح عزبة عفيفي “، وأعطت لأختي 50 جنيهًا نقطة، وبعدها أغمى على أختي دون سبب، و فوجئنا أن البوفيه يوزع على المعازيم عصير تمر هندي، وهو ليس من عادة أهل العزبة، وشرب منه العريس والعروسة وزوجتي وبنات أختي، ونحو 8 شربوا منه، وفجأة غادرت ظاظا الفرح، لتبدأ نوبات من التشنجات بين المعازيم، وإغماءات وترجيع، وضرب في الآخرين دون وعي، وتحول الفرح إلى معركة حقيقية كل الأقارب يضربون في بعض”.

وتابع عبد الجواد حديثه: “بدأنا نستعين بالمشايخ ليعالجوا ما أصاب العزبة، هناك بعض التصرفات لا يمكن الإفصاح عنها، وحضر أول شيخ وعمل تحصينه لنا، وبدأت الأمور تهدأ إلا أنه بمجرد أن غادر العزبة عادة نوبة الجنون في العزبة، فأحضرنا شيخ آخر، وثالث، والذي بعد أن وعدهم بإيجاد حل بعمل تعويذة مضادة للسحر انتفض وغادر المكان، وقال أنا مش قادر عليهم، جالهم تعزيزات، لو فضلت معاكم سيتم إيذائي، وبعدها فوجئنا بصراخ في العزبة، والكهرباء قطعت، واحترقت سيارتين أمام بيت ظاظا وكان في منزلها وقتها دجال من محافظة الجيزة، وألقت الشرطة القبض على 11 هم ظاظا وزوجها ودجال من الجيزة، و8 ممن تسببت في إيذائهم ذهبوا لتحرير محاضر ضدها فوجهت لهم اتهامات بحرق السيارتين فجرى حبسهم”.

العريس 4 أيام في غرفته

وأكد السيد عبد الجواد أن ابن اخته “عريس فرح عزبة عفيفي ” لم يشارك في أحداث تلك الليلة خارج الفرح، حيث اصطحب عروسه إلى منزلهما وأغلق على نفسه غرفته، وبقي فيها دون أن يرى أو يقابل أحدًا لمدة أربعة أيام متاثرًا من هول ما حدث في ليلة الفرح، كما لم يشارك في حرق السيارتين ومازال في بيته ، في حين شقيقه وأقاربه متهمون في القضية، وأمرت النيابة العامة بحبسهم”.

شاهد عيان من المعازيم يروي ما حدث “شيء لا يصدقه بشر”

وروى أحد المعازيم ويدعى مصطفى فايز ما حدث في تلك الليلة التي بدأت هادئة والموسيقى والأغاني تعم المكان والمشاريب من شاي وقهوة تُوزع على المعازيم، والفرحة والسعادة تغمر العروسين، مشيرًا إلى أنهم كانوا في الشارع أمام منزل العريس، ولم يكن هناك أي شي يعكر صفو تلك الليلة

وقال فايز: “أنا لا أتصور ما حدث بعد ذلك ودون مقدمات وجدنا من يرقصون معًا يضربون في بعض، ومن يجلسون بجوار بعض يشدون في شعور بعض، والعريس يضرب في العروسة، وفي مشاهد لو أحد حكاها لي لن أصدقها أبدًا”.

شاهدة عيان في فرح عزبة عفيفي

وروت نجوى السيد طه، البنت الكبرى لزوج المتهمة بالشعوذة والدجل “ظاظا” معاناتها من الغيذاء التي تسببت فيه زوجة والدها الذي تزوجها منذ 18 سنة وتقول: ” أن زوجة والدها نفذت سحرًا وأعمالًا حتى أنها حاليًا تكره أبناءها، وابتعدت عن زوجها، ولا تريد أن تدخل بيتها، وإحدى السيدات اللائي شربن من العصير في ليلة الفرح ظلت تشد في شعرها رغم أن كشف الشعر هنا غير معتاد بين أبناء العزبة”.

وأضافت موضحة ما حدث في ليلة فرح عزبة عفيفي: “لقيت البوفيه بيوزع عصير على ناس معينة، وشربت منه بعد إصراره الرهيب على أن أشرب، ولقيت ناس في الفرح بتترمي أمامي”، وتابعت بالقول: “فهمت إن فيه سحر في الفرح، فاتصلت على أخي، ونقلني لبيتي وشربت لبن بملح حتى يذهب السحر لكن كل من شرب من هذا العصير مازال يعاني”.

واستطردت نجوى بالقول: “ثارت الشكوك حول صاحب البوفيه، وقبل أن يغادر العزبة أمسكنا به، وفتشناه، ووجدنا في جيبه ورقتين من مصحف، وأكد أنه لا يعرف كيف وصلوا إلى جيبه، وبعدها حاولنا أن نبطل السحر إن كان بهم سحر، ولما وضعناه في مية بملح ذاب الورق وظلت به نقطة بيضاء لم تذوب، ولا نعرف السبب”.

توقيف 11 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيق

وعلى إثر الأحداث الجارية في فرح عزبة عفيفي بقرية الرحمانية تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بلاغًا ورد من مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد أن أهالي عزبة عفيفي، التابعة لقرية الرحمانية بدائرة المركز، يتجمهرون وان هناك سيارتين تم إضرام النار فيهما تابعتين لزوجين في العزبة يعملان في أعمال الدجل والشعوذة.

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وتم تحرير محضر بالحادثة وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس 11 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.