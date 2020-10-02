فتاة تحتضن جذع شجرة لـ10 ساعات متواصلة.. شاهد السبب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٣ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

احتضنت فتاة أمريكية جذع شجرة لنحو 10 ساعات متواصلة ، للتخفيف من الشعور بالوحدة ، وضغط تدابير التباعد بين أفراد المجتمع للوقاية من فيروس كورونا . للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: آيتن عامر تكشف عن كرهها لزوجها وتؤكد شراهته للأكل (شاهد) فضيحة جنسية مدوية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش لأول مرة منذ ولادتهما.. ظهور إبني الفنانة زينة من أحمد عز بعد ثبوت نسبهما (شاهد) هكذا بدت نادية البساط اثناء خروجها من المستشفى بعد منع إبنتها وابنها من تبادل القبلات والاحضان (صور) إنتقادات واسعة لـ"هيفاء وهبي" بسبب ملامح وجهها وانتفاخ وجمود شفتيها في "أسود فاتح" (صور) عاجل.. أمير دولة الكويت الجديد يقود سيارته دون أي حراسة أو مرافقين (فيديو) بملابس مكشوفة.. سميرة سعيد ترقص وتتمايل كفتاة مراهقة برفقة ابنها (فيديو) "الفيل الأزرق " العربي يشارك في مهرجان "آرهوس" بالدنمارك (صورة) "هيفاء وهبي" تفجر فضيحة جنسية لأبو هشيمة وتضعة في ورطة السلطانة حليمة تصدم عشاق مسلسل "أرطغرل" بعد تسريب صورتها عارية رصاصة واحدة تنهى مشوار أرطغرل الفني ممثلة شهيرة تعترف: نمت في سرير صدام حسين وهذا ماوجدته في حمامه الخاص انقلاب وشيك في هذه الدولة العربية وفلكية شهيرة تحدد موعده استبدال بطل المؤسس عثمان الجزء الثاني يخالف كل التوقعات ويسبب صدمة لعشاقه.. (شاهد) فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة ووفقا لمصادر إعلامية فإن الفتاة الأمريكية، لقيت أشادت كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها. ودخلت الفتاة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب حضنها للشجرة حوالي 10 ساعات. بحسب المصادر .

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