نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأرخص الأسعار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأرخص الأسعار في السعودية، تجدونها بتخفيضات متجددة بشكل دوري، وعروض العثيم الأسبوعية الحالية مستمرة حتى يوم 19 صفر 1442، ونختص اليوم بعرض الخصومات الخاصة بالإلكترونيات من شاشات وهواتف ذكية، وكذلك الأجهزة الكهربائية الحديثة التي لا غنى عنها في كل منزل.

عروض العثيم على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأرخص الأسعار في السعودية

في التالي كل ما تحتاجونه من عروض تخص الشاشات والهواتف الذكية، وأيضًا مختلف الأجهزة المنزلية، وقد بدأت الخصومات من يوم 30 سبتمبر 2020، وتستمر حتى يوم 6 أكتوبر 2020، أي حتى يوم 19 من شهر صفر الحالي.

عروض العثيم على الشاشات

شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة، بسعر خاص 499 ريال سعودي.

شاشة جيباس ال اي دي 32 بوصة، بسعر خاص 369 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي سمارت 65 بوصة، بسعر خاص 1599 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي سمارت 50 بوصة، بسعر خاص 899 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي سمارت 58 بوصة، بسعر خاص 1299 ريال سعودي.

شاشة ميكروديجيت ال اي دي 55 بوصة، بسعر خاص 1199 ريال سعودي.

عروض العثيم على الهواتف

هاتف سامسونج اي 21 اس، 64 جيجا، بسعر خاص 795 ريال سعودي.

هاتف سامسونج اي 31، 128 جيجا، بسعر خاص 955 ريال سعودي.

هاتف هون 9 اكس، 128 جيجا، بسعر خاص 939 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 8 بي، 128 جيجا، بسعر خاص 795 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 105، شريحتين، بسعر خاص 69 ريال سعودي.

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية

صانع طعام كينوود، 800 وات، بسعر خاص 199 ريال سعودي.

فرن كليك اون الكهربائي، بسعر خاص 239 ريال سعودي.

مكنسة اون الكهربائية، بسعر خاص 129 ريال سعودي.

ميكرويف جي في سي برو، سعة 20 لتر، بسعر خاص 169 ريال سعودي.

محضر قهوة فاكير، بسعر خاص 319 ريال سعودي.

مكواة بانيكس بخار، بسعر خاص 29 ريال سعودي.

مسرح منزلي بانيكس 1،2، 4000 وات، بسعر خاص 170 ريال سعودي.

قدمنا لكم أحدث الأسعار في أسواق العثيم على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بما تضمنه من خصومات وتخفيضات، تابعونا لمعروفة كل ما هو جديد من أسعار الشاشات، والجوالات، والهواتف الذكية، والأجهزة الكهربائية.