نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التميمي الأسبوعية وأقوى العروض المضاعفة والموفرة حتى 6 أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض التميمي الأسبوعية، وتخفيضات هائلة على أسعار المنتجات، فقط لمدة محدودة بدءًا من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، حيث يُقدم التميمي المنتجات بأسعار موفرة وخصومات كبيرة، وتنطبق هذه الخصومات على منتجات العناية الشخصية مثل منتجات العناية بالجسم والشعر والبشرة، المنتجات الغذائية من أطعمة مجمدة وأطعمة للفطور، مستلزمات النظافة، وكافة مستلزمات المنزل.

أجدد عروض التميمي الأسبوعية

تمتعوا بأجدد عروض التميمي الأسبوعية، وعروض مضاعفة 1+1 لمجموعة كبيرة من المنتجات، فقط لمدة محدودة تبدأ من 13 صفر 1442هـ حتى 19 صفر 1442هـ.

عروض مضاعفة في التميمي على جميع المنتجات

عرض 1+1 أرز كالروز من أبو بنت، وزن 5 كيلوجرام، بسعر 49.95 ريال سعودي.

عرض 3 عبوات تونة بيضاء من بوتان، بسعر 11.50 ريال سعودي.

عرض 1+1 سناكس رقائق البطاطس من برينجلز بنكهات عديدة، وزن 200 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 مناديل مضادة للبكتيريا من لايفبوي، كل عبوة مكونة من 10 مناديل، بسعر 12.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 عبوة مربى بنكهات متنوعة، وزن 400 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي.

عرض فحم طبيعي وزن 4 كيلوجرام، بالإضافة إلى فحم وزن 2 كيلوجرام هدية، بسعر 29.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 مسحوق غسيل وزن 2 كيلوجرام ونصف من تايد، بسعر 34.95 ريال سعودي.

عروض التميمي الأسبوعية على أصناف متنوعة

عبوة نسكافيه جولد بليند، وزن 200 جرام، بسعر 26.95 ريال سعودي.

أرز سيلا بسمتي من الوليمة، وزن 10 كيلوجرام، بسعر 66.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد وزن 1100 جرام من ساديا، بسعر 123.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر، حجم 2 لتر، بسعر 35.95 ريال سعودي.

تمر خلاص الأحساء، وزن كيلوجرام، بسعر 6.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل من أكسترا وايت، وزن 10 كيلو، بسعر 39.95 ريال سعودي.

مناديل للوجه مكونة من طبقتين، بسعر 7.50 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون من فيري حجم 1.05 لتر و لتر ونصف، بسعر 16.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.

معطر للجو من فيبريز بروائح ساحرة، 300 مل، بسعر 11.95 ريال سعودي.

تخفيضات التميمي على منتجات العناية الشخصية

يُقدم التميمي عروض رائعة على منتجات العناية الشخصية، للعناية بصحة الأسنان، الشعر، والبشرة، وأيضًا العناية بالجسم، تعرفوا معنا على هذه العروض في النقاط التالية: