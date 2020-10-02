نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طالبة مصرية: صديقي عاشرني معاشرة الأزواج واجبرني على ممارسة الدعارة (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٩ مساءً (دوت الخليج / متابعات )

كشفت طالبة جامعية مصرية ، عن تفاصيل جديدة حول واقعة اتهامها بتكوين شبكة لممارسة الدعارة بمنطقة القاهرة الجديدة، مؤكدة أنها تمارس الأعمال المنافية للآداب منذ 3 سنوات، بعد أن تعرفت على نجل رجل أعمال شهير، وارتطبت به بعلاقة حب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، موضحة أن صديقها عاشرها معاشرة الأزواج ثم رفض الزواج منها وطردها من الشقة المستأجرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

جلست على فخذيه.. بطلة مسلسل “لا تترك يدي” تظهر مع حبيبها في صور حميمية

بفستان شفاف.. نجمة "باب الحارة" تتمرجح وتلهو وتكشف كل تفاصيلها (فيديو وصور)

فنان هندي يحضن نجمة مسلسل البرنس ويطبع قبلة ساخنة على خدها (فيديو)

في إطلالة ساخنة.. نجمة "حلوة وكذابة" تظهر فخذيها مع جزء حساس من جسدها (صور)

"صانع السينما " يعلن تبرعه بأعضائه ويرتدي "الشريطة الخضراء" (شاهد)

هبة طوجي تبكي على مسرح الأولمبيا وتتوقف عن الغناء.. شاهد السبب ورد الجمهور (فيديو)

ظهور نادر لشقيقة داليا مبارك.. يثير موجة إنبهار واشادة وتنمر في آن واحد (فيديو)

بملابس تظهر ما تحتها.. نسرين طافش تستعرض أردافها في رقصة فوق فخذي "تيجان" (فيديو)

بمشهد إغراء ساخن.. ياسمين صبري ترفع رجليها للأعلى وتتخطى الخطوط الحمراء

تسريب صور زوجة أبو هشيمة الأولى والجمهور: أجمل من ياسمين صبري (شاهد)

بسروال ناعم وضيق.. منة فضالي ترقص بين أحضان شاب داخل صالة مغلقة (فيديو)

عراف شهير يتوقع طلاق نانسي وإعدام زوجها وهذا ماسيحدث لعمرو دياب

بعد "دانا جبر".. تعرض (51) فنانة بينهن ريماس منصور لقرصنة صورهن وبياناتهن الشخصية (فيديو)

لأول مرة.. تسريب صور كاظم الساهر مع زوجته الجديدة وجمالها يفوق الخيال

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وتابعت المتهمة: "بعد طردي من الشقة توجهت إلى صديقتي، وأخبرتها بما حدث فطلبت مني العمل كراقصة فى ديسكو، ثم بدأت العمل فى تكوين شبكة الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدفت للصبية بمراحل الأعدادي والثانوية العامة".

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي للتاكد من تعاطيها المواد المخدرة من عدمه ومازالت التحقيقات مستمرة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على أحد التطبيقات الالكترونية تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها إحدى السيدات (جامعية – مقيمة بمحافظة السويس- لها معلومات جنائية).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها فتاة أخرى (بدون عمل – مقيمة بمحافظة القاهرة- لها معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمتهمة الأولى يحوى الرسائل والمحادثات التى تدل على صحة التحريات.

أقرت المتهمة الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل وإستغلال الثانية فى ذات الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى قدره 1500 دولار أمريكى، مضيفة بأنها أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمناقشة المتهمة الثانية أكدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام