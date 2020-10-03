نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء الاجهزة الكهربائية أصبح ليس من الأمور الترفيهية ولكن في العصر المتطور الذي نعيشه أصبح من الضروريات، لا يمكن الاستغناء عن التلفاز أو السخان أو الهاتف، وايضًا جهاز الحاسوب سواء كان مكتبي أو محمول له أهمية كبيرة، لذلك يسعى الكثيرون إلى شراء اجهزة كهربائية بإمكانيات معقولة وسعر مناسب لأن هناك ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة، ومن الأخبار السعيدة لدي الكثير من المواطنين هي معرفة أن هناك عروض وتخفيضات على اسعار الاجهزة، تعرف على تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا السعودية .

تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا السعودية

نقدم من خلال هذا المقال أحدث اسعار وتخفيضات الأجهزة الكهربائية بالمملكة السعودية، هناك عروض وخصومات على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة، مثل شاشات التلفاز، الجوالات المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها، يمكنك الشراء اون لاين عبر المتجر الشهير بالسعودية اكسترا.

تخفيضات الاجهزة الكهربائية على موقع اكسترا

اخترنا لكم مجموعة من أفضل وأهم التخفيضات التي يقدمها موقع اكستر على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاجهزة.

تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا السعودية شاشات التلفاز

يمكنك الحصول على شاشة تلفاز سمارت 65 بوصة من سامسونج بسعر 4499 ريال بدلاً من 10999 + هدية مجانية بقيمة 999 ريال، شاشة تلفاز ماركة LG سمارت 65 بوصة بسعر 8999 بدلاً من 20999 + هدية بقيمة 1999 ريال، شاشة تليفزيون سامسونج سمارت 75 بوصة بسعر 6999 ريال بدلاً من 15399 ريال، شاشة سامسونج سمارت 65 بوصة بسعر 3549 بدلاً من 7699، شاشة ال جي 86 بوصة سمارت بسعر 9499 ريال بدلاً من 19799 ريال.

تخفيضات اكستر على الجوالات المحمولة

جوال Huawei Nova 7 SE الجيل الخامس بسعة تخزين 128 جيجا بسعر 1399 ريال بدلاً من 1599 ريال،iPhone 11 Pro متوفر باللون الفضي والذهبي و الأخضر بسعة تخزين 256 جيجا بسعر 4599 بدلاً من 5479، ابل آيفون 11 برو بسعة تخزين 64 جيجا بسعر 4089 ريال بدلاً من 4709 ريال + هدية مجانية بقيمة 70 ريال، ابل ايفون بسعة تخزين 512 جيجا بسعر 5599 بدلاً من 6459،هاتف Samsung Galaxy S10 Plus بسعة تخزين 128 جيجا بسعر 2299 بدلاً من 3949، جوال Samsung Galaxy Note 10 Plus بسعة تخزين 256 جيجا بسعر 2999 ريال بدلاً من 4379 ريال.

تخفيضات اللاب توب

لاب توب أتش بي اومن، 15-دي جي 0005 ان اكس مناسب للاب عالية الجودة Core i9 بشاشة 15.6 بوصة 32 جيجا، 512 جيجا بسعر 11391 ريال بدلاً من 14239 ريال، لاب توب asus للألعاب AMD رايزن 7 رامات 16 جيجا وسعة تخزين 512 جيجا وشاشة 15.6 بسعر 4849 بدلاً من 5399، microsoft surface لاب توب 3 15 AMD، رايزن 5 بشاشة 15 بوصة تاتش بسعر 5623 بدلاً من 6849 ريال.