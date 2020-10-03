دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان – ايات لسرعة الحفظ والفهم

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عمر شويل - جدة دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان ، تتسأل الكثير من الأمهات عن أدعية تسهل الحفظ علي أبناؤها الطلبة وتمنع النسيان، حتي يستطيع الطلاب تحصيل أكبر قدر من المعلومات والمقررات دون أي نسيان، ومن المعروف انه ليس في السنة النبوية دعاء مخصص للمذكرة يقرأه بعينه قبل أو بعد المذكرة، ولكن يُشر علي المسلم أن يَدعو بما شاء من تسهيل أمر ما، أو تحقيق مُراد معين ، بغير تحديد دعاء بعينه لزمن مُعيّن ، ولا بِوصف مُعيّن.

دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان

وتعتبر من أهم عوامل تسهيل الحفظ والفهم والتركيز وعدم النسيان، أن يصفي الإنسان نيته لله عز وجل وان يجعلها لله تعالى وحده، فمتى أخلصت فيها، بارك الله لك، ووفقك إلى العمل الصّالح، وأيضا كثرة الدعاء لله بتيسير أمر حفظك وفهمك أو تيسير أمر أولادك بسرعة الحفظ والفهم؛حتى تجدون بركةً في وقتكم، وسهولةً في حفظكم بأذن الله تعالي.

وأيضا من أسباب سرعة الحفظ وعدم النسيان، تجنب الوقوع في المعاصي،قال وكيع بن الجراج:” ترك المعاصي ما جرّبت مثله للحفظ “. كما يجب أيضا أختيار المكان المناسب للحفظ والفهم، والابتعاد كل البعد عن كلّ ما يمكن أن يشغلها، وعن كلّ الملهيات المختلفة.

وللتأكد من مدي حفظك وفهمك، من الممكن إن تستعين بشخص أخر ليقوم بتسميع ما حفظته، وبالتالي تتأكّد من قوّة حفظك وثباته، كما يجب عليك تخصيص وقت محدد ومناسب للمذاكرة والحفظ وأن يكون ذلك روتين يومي لك، ولا تحاول ان تحفظ فوق طاقتك فيجب عليك التدرج في الحفظ.

أفضل أوقات الحفظ

و من أفضل أوقات الحفظ والفهم يفضّل أن يكون قبل الفجر أو بعده مباشرةً، فإنّ ذلك من أفضل الأوقات للحفظ.

وأنفع الطرق للحفظ هي بداية الاستذكار، هي الاستعانة بالله تعالى وحده، والتّوكل علي الله حقّ التوكّل.

دعاء المذكرة