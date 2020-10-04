نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الأسبوعية على الإلكترونيات والجوالات وأجدد عروض الشاشات والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم أفضل عروض بن داود الأسبوعية التي يُقدم فيها منتجات بجودة عالية وفي نفس الوقت بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، فتوجد عروض على كافة المنتجات بما تشمله من مستلزمات المنزل، الأطعمة والمشروبات، كما تتوافر عروض على منتجات العناية الشخصية، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، وأيضًا الجوالات والشاشات.

عروض بن داود الأسبوعية

تبدأ عروض بن داود إعتبارًا من يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442هـ، وذلك لفترة محدودة لمدة أسبوع واحد، تابعونا في النقاط التالية للتعرف على أقوى عروض بن داود الأسبوعية.

عروض الأسبوعية على الشاشات

شاشة تلفزيون 39 بوصة LED من سكاي ورث، بسعر 599 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 50 بوصة LED Smart من ATC، بسعر 1099 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة LED Smart من ATC، بسعر 1399 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 65 بوصة LED Smart من ATC، بسعر 1899 ريال سعودي.

عروض الإلكترونيات والجوالات في بن داود

ريسفر HD من فوجي بسعر 59 ريال سعودي.

كابل من HP، طول متر ونصف، بسعر 29 ريال سعودي.

حامل تلفزيون جداري بسعر 49 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي A31، ومزود بخاصية 4G، اندرويد 10، بسعر 899 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي A21S، مزود بخاصية 4G، اندرويد 10، بسعر 749 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات على أسعار الأجهزة المنزلية

غلاية كهربائية من B&D، سعة 1.2 لتر، 1100 وات، بسعر 39 ريال سعودي.

مكواة للملابس بالبخار من إمبيريال، 800 وات، بسعر 49 ريال سعودي.

خلاط كهربائي 3×1 من ATC، سعة 1.8 لتر، 400 وات، بسعر 124 ريال سعودي.

مطحنة القهوة 200 وات من ATC، بسعر 57 ريال سعودي.

فرشاة هوائية للشعر من Babyliss، بسعر 249 ريال سعودي.

محضر الطعام من كينوود، 800 وات، بسعر 269 ريال سعودي.

مكواة بالبخار من اريتي، 1200 وات، بسعر 60 ريال سعودي، متوفرة فقط في فروع الطائف والمدينة وجدة.

العروض الأسبوعية لمستلزمات المنزل في بن داود