نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الجوالات واللاب توب الجرير السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد موقع الجرير واحد من أشهر وأهم المواقع الالكترونية بالمملكة السعودية، يقدم الجرير جميع الأجهزة الكهربائية والتقنية التي يحتاج لها المواطن، حتى يتمكن من شرائها اون لاين بدون الحاجة إلى النزول من المنزل، كما أنه يقدم بإستمرار العديد من العروض والتخفيضات على المنتجات والأجهزة بالموقع، لذلك نقدم لكم تخفيضات الجوالات واللاب توب الجرير لهذا الأسبوع.

تخفيضات الجوالات واللاب توب الجرير السعودية

جمعنا لكم مجموعة افضل ماركات الجوالات واللاب توب التي يقدم موقع الجرير عليها عروض وخصومات مميزة، إلى جانب بعض الهدايا الرائعة، التي يمكنك الحصول عليها عند شراء الجهاز التي تريده.

تخفيضات الجرير على الهواتف المحمولة

يمكنك شراء هاتف Galaxy Z Fold 2 مع سعة تخزين 256 جيجابايت الجيل الخامس بسعر 7999 ريال + هدية بقيمة 2050 ريال، هاتف Samsung Galaxy Note 20 مع سعة تخزين 265 جيجابايت الجيل الخامس بسعر 4999 ريال بدلاً من 5149 ريال + هدية بقيمة 1899 ريال، جوال Huawei P40 Pro مع سعة تخزين 512 جيجابايت الجيل الخامس بسعر 4499 بدلاً من 4799 + سماعة بلوتوث HUAWEI Sound X بسعر 1399 ريال، هاتف Samsung Galaxy Note 10 مع سعة تخزين 256 جيجابايت الجيل الرابع بسعر 2999 ريال بدلاً من 4379 ريال، Samsung Galaxy S20 Plus بسعة تخزين 128 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 3099 ريال بدلاً من 4159 ريال، هاتف Apple IPhone 11 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجابايت الجيل الرابع بسعر 5999 ريال بدلاً من 6899 ريال، Apple IPhone 11 Pro بسعة تخزين 64 جيجابايت الجيل الرابع بسعر 4199 ريال بدلاً من 4709 ريال.

خصومات الجرير على اللاب توب

يمكنك شراء لاب توب i7 الجيل التاسع اسوس روج زيفروس S GX701GX والإستمتاع بأقوى الالعاب يأتي الجهاز بشاشة مقاس 17.3 بوصة وهارد 1 تيرابايت بسعر 12849 بدلاً من 16399، جهاز اسوس روج strix scar الجيل العاشر i7-10875H بسعر 13199 ريال بدلاً من 15349 ريال، لاب توب acer predator helios الجيل العاشر i7 بسعر 7049 ريال بدلاً من 7349 ريال، لاب توب ‏MacBook Pro‏ – ‏Apple ريتنا + تاتش بار i5 وبشاشة مقاس 13.3 بوصة بسعر 9499، لاب توب اسوس روج زيفروس M GU502 الجيل التاسع i7 بسعر 6499 ريال بدلاً من 7599 ريال، لاب توب Acer Nitro 5 | AN515–55 مناسب للالعاب القوية الجيل العاشر i7 بسعة 6 جيجابايت وهارد 1 تيرابايت بسعر 6399 ريال بدلاً من 6599 ريال.