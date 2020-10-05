العرافة العمياء تنبأت بمرض ترامب قبل 23 عامًا يتسبب بفقدانه السمع وطنين الأذن

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محمد سياف - ابو ظبي - العرافة العمياء البلغارية، بابا فانجا، والمعروفة أيضاً باسم نوستراداموس البلقان وقبل 23 تنبأت بمرض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الـ45 في عام 2020 بمرض غامض، وسيتركه أصمًا وبورم في المخ، حسب تقرير لصحيفة “ذا ضن”، وعلى الرغم من وفاتها قبل 23 عامًا إلا أنها تتمتع بقدرات خارقة في معرفة أحداث المستقبل بحسب معجبيها، ومن إحدى نبوءاتها أن نهاية العالم ستكون في عام 5079.

العرافة العمياء

نبوءة مرض ترامب

العرافة العمياء فانجا نشات في مزرعة وكانت مبصرة ولكن فقدت بصرها بسبب عاصفة ترابية، ويرى معجبيها ان ذلك قد يكون هو ما منحها نظرة ثاقبة وقدرة خارقة على التنبؤ للمستقبل، وكانت قبل وفاتها عن عمر ناهز الـ85 قبل 23 عامًا صرحت بتنبؤاتها للعام 2020، ومنها أن الرئيس الأمريكي الـ45 سوف “يستسلم لمرض غير معروف في وقت ما في المستقبل القريب، وسيتسبب المرض في إصابته بفقدان السمع وطنين الأذن وصدمة في الدماغ”.

وتطفو هذه النبوءة على السطح الآن عقب الإعلان نهاية الأسبوع الماضي عن مرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية نهاية العام الماضي.

توقعات أخرى صحيحة

ولا يعتبر هذا التنبؤ الدقيق الوحيد للعرافة بابا بحسب المعجبين بها، حيث في عام 1989 تنبأت بهجمات 11 سبتمبر وقالت حينها: “رعب رعب الإخوة الأمريكيون سيسقطون بعد أن تهاجمهم الطيور الفولاذية.. ستعوي ​​الذئاب في الأدغال وستتدفق دماء الأبرياء”.

ويعتقد أتباع فانجا أنها توقعت عددًا من الأحداث الرئيسية في تاريخ العالم بشكل صحيح، ومنها خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وكذلك تنبأت العرافة العمياء تعرض الرئيس الروسي فلادمير بوتين ربما لانتهاء حياته في هذا العام، وكان بالفعل تعرض لمحاولة اغتيال من داخل الكرملين قبل أسبوع ، حيث أطلق مسلح النار على مقر جهاز أمن الدولة الروسى (أف.أس.بى) في العاصمة موسكو، مما أسفر عن سقوط أحد موظفى الجهاز، وجرح خمسة أشخاص آخرين.

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